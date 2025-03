Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ancora velenoso contro Helena Prestes: "Hai fatto di tutto per arrivare alla fine"

News VIP

Durante l'ultima cena del sabato sera degli inquilini del Grande Fratello, sono avvenuti nuovi scontri tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Domani, lunedì 31 marzo 2025, andrà in onda la finale di questa lunga edizione del Grande Fratello, sono sei i concorrenti rimasti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes (già in finale), Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti.

Grande Fratello, ancora scintille tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Ieri sera il Gf ha organizzato una cena per tutti i gieffini che hanno festeggiato e brindato il traguardo raggiunto. Quello che doveva essere un momento felice e spensierato, per Spolverato è stata è stata l'ennesima occasione per attaccare Helena Prestes. Anche durante l'ultima cena del sabato sera, il clima si è surriscaldato in modo evidente. La produzione ha lanciato ai gieffini una sfida apparentemente semplice ma potenzialmente esplosiva: alzarsi uno alla volta e dire apertamente cosa pensano davvero degli altri concorrenti. La situazione si è rivelata il pretesto perfetto per portare a galla vecchie ruggini e rancori mai del tutto sopiti.

Quando è arrivato il momento di Helena, la modella brasiliana ha deciso di affrontare Lorenzo con parole dirette, senza giri di parole, chiarendo una volta per tutte il suo punto di vista sulla loro relazione passata:

"Lorenzo, non sono mai stata innamorata di te. Quando ti ho detto che le nostre strade si erano allontanate è stato perché, conoscendoti meglio, ho capito che non c'era alcuna possibilità di costruire qualcosa insieme. All'inizio pensavo potessimo affrontare questo percorso fianco a fianco, ma col tempo mi sono resa conto che non avevamo nulla da condividere. A conti fatti, sono felice che le cose siano andate in questo modo."

Una dichiarazione netta, che ha messo un punto definitivo sul loro rapporto ma che non è rimasta senza replica. Anzi, Lorenzo ha colto l’occasione per ribattere con un discorso lungo e articolato, lasciando intendere che, se da un lato ha superato la loro vicenda sentimentale, dall’altro alcune ferite rimangono ancora aperte. Con tono fermo e pungente, ha espresso tutti i suoi dubbi su Helena e il suo percorso all'interno della Casa:

Non metto in discussione i tuoi sentimenti, né mi interessa più sapere se sei stata innamorata di me oppure no, perché oggi il mio cuore è rivolto a un’altra persona. Tuttavia, se riguardo indietro il nostro percorso, ci sono molte cose che non mi tornano. Non voglio rievocare tutto, mi basta ricordare il primo mese, che per me è stato importante e che conservo nel cuore. Poi, però, è arrivata la delusione, il tradimento. Una ferita che ho deciso di perdonare, ma che non posso dimenticare. Dopo il mio ritorno dalla Spagna avremmo potuto mantenere un rapporto d'amicizia, ma da parte tua ho visto solo atteggiamenti ambigui, gelosia mai ammessa e diverse situazioni in cui hai cercato di creare caos nella mia relazione.

Lorenzo non si è fermato qui e ha messo in dubbio la sincerità dei legami che Helena ha costruito con altri concorrenti nella Casa:

"Il tradimento vero è stato un altro: hai raccontato che fuori ci siamo sentiti, e ad oggi penso che mi hai cercato solo per una strategia di gioco. Qui dentro non posso negare che tu abbia stretto dei rapporti umani, qualcosa di vero c’è, ma non tutto. Diciamo un 20%. Il resto è stato calcolato. Per esempio, il tuo legame con Jessica? Fino a un certo punto posso crederci. Credo in lei, ma in te molto meno. Sembra più un’alleanza creata per dare un’immagine all'esterno, ma fuori da qui, secondo me, non durerà. E poi c’è un altro problema: parlare con te è sempre difficile, perché non ascolti mai veramente quello che ti si dice."

Helena ha quindi ribattuto:

"È difficile perché sono attenta."

Ma Lorenzo non si è lasciato convincere e ha risposto con una stoccata pungente:

"Essere attenta non significa essere intelligente abbastanza da collegare i punti e darmi una risposta sensata."

Helena, senza scomporsi, ha replicato:

"Insomma. Io penso di sì."

Lorenzo ha voluto chiudere il discorso con una sentenza lapidaria, che ha fatto capire chiaramente il livello della sua delusione nei confronti della gieffina:

"Alla fine di tutto, le tue scuse non le ho mai ricevute. E, sinceramente, sei l’ultima persona che stimo a livello di gioco."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .