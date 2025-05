Grande Fratello, le sorelle Selassié contro Zeudi Di Palma (a causa di Manuel Bortuzzo): "Lulù si fidava di lei"

News VIP

Clarissa Selassié, la minore delle principesse Selassié, su X, ha spiegato i motivi per cui lei e la sorelle, non perdonano Zeudi Di Palma, la Miss campana tra le recenti protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Clarissa Selassié, la minore delle principesse Selassié, su X, ha spiegato i motivi per cui lei e la sorelle, non perdonano Zeudi Di Palma, la Miss campana tra le recenti protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, "E' palese agli occhi di tutti la porcheria che ha fatto Zeudi" parlano le sorelle Selassié

A riaccendere i riflettori su vecchie ruggini è stato un episodio che risale a qualche mese fa, ma che è tornato virale proprio mentre Zeudi si trovava nella Casa. Alcuni utenti sui social hanno rispolverato un articolo pubblicato da Fanpage nel 2024, in cui si parlava di un presunto flirt tra la Di Palma e Manuel Bortuzzo, ex fidanzato di Lulù Selassié. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando commenti e supposizioni, tanto da portare alla reazione pubblica delle stesse Selassié.

Nella serata di ieri, infatti, le tre sorelle hanno organizzato una room su X (ex Twitter), durante la quale si è parlato anche di questo spinoso argomento. A prendere la parola in modo diretto e senza troppi giri di parole è stata Clarissa Selassié, che ha risposto a una domanda precisa arrivata da uno degli ascoltatori della room.

Le sue parole sono state dure e cariche di delusione:

“Noi abbiamo conosciuto Zeudi poco dopo il GF (il nostro), ma non siamo più amiche. Prima lo eravamo. Per motivi ovvi non lo siamo più, perché è palese agli occhi di tutti la porcheria che lei ha fatto, tra l'altro pure finta e va detto.”

Clarissa ha voluto rimarcare non solo la fine del rapporto d’amicizia, ma anche la delusione profonda per il comportamento che attribuisce alla Di Palma:

“Ha avuto l'onore di conoscerci, perché siamo persone per bene e buone, ma non ha rispettato il valore dell'amicizia. Soprattutto nei confronti di Lulù, che si è fidata di lei e poi invece le è arrivata una batosta. Quindi uno dice: ‘ammazza, bella persona che sei’...”

Un’accusa diretta e senza filtri, che sembra lasciare poco spazio alla riconciliazione. L’episodio, almeno secondo quanto lasciato intendere da Clarissa, ha segnato un vero punto di rottura, soprattutto per il coinvolgimento emotivo di Lulù, che avrebbe vissuto il tradimento come una “batosta” inaspettata da parte di una persona che considerava amica.

Nella stessa Room, le sorelle hanno parlato delle imminenti nozze tra Gianmaria Antinolfi e>Federica Calemme, entrambi ex compagni d'avventura durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, in cui parteciparono anche la Selassié. Al matrimonio, visto la recente vicenda che ha coinvolto Lulù e condannata ad un anno e otto mesi in seguito all'accusa di stalking di Manuel Bortuzzo, è stata invitata solo Jessica che ha declinato l'invito. Ecco cosa hanno dichiarato:

"Ovviamente non andremo al matrimonio di Gianmaria e Federica ed è stata una loro scelta. Non vogliamo più parlare di questa questione perché al di là di tutto è il loro matrimonio e spero per loro che sarà un giorno bellissimo, perché noi abbiamo voluto bene veramente a queste persone. Le abbiamo sempre frequentate una volta a finito il gf, le cose sono andate come sono andate ma c'è stato del bene".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .