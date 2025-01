Grande Fratello, le pagelle di giovedì 30 gennaio: Lorenzo (2), Iago (8), Zeudi (3), Beatrice Luzzi (5)

News VIP

La ventisettesima puntata del Grande Fratello: eliminato Bernardo Cherubini, faccia a faccia in studio tra Zeudi e Helena, Lorenzo fuori controllo.

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, il verdetto del televoto ha decretato l’eliminazione di Bernardo, il concorrente che ha ottenuto il minor numero di preferenze da parte del pubblico. A finire a rischio eliminazione erano stati Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria, ma solo uno di loro ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa.

Il primo concorrente a salvarsi è stata Ilaria, seguita a ruota da Helena, che si è confermata ancora una volta tra le preferite del pubblico. Successivamente, hanno ottenuto il loro posto in Casa anche Chiara e Amanda, lasciando il televoto finale tra Eva e Bernardo. Alla fine, è stato proprio Bernardo a dover lasciare il reality. Con quasi la metà dei voti a suo favore, Helena si conferma come una delle concorrenti più amate di questa edizione.

Nel corso della ventisettesima puntata si è affrontato il comportamento della maggior parte del gruppo nei confronti di Helena Prestes. Lorenzo, Ciglio, Shaila, Jessica, Chiara e Alfonso, si sono confrontati con Stefania, Iago e Amanda che sono stati gli unici a schierarsi dalla parte della modella brasiliana che ha avuto un confronto faccia a faccia con Spolverato. Luca Calvani è tornato nella Casa per fare una sorpresa a Helena Helena ha avuto anche un confronto in studio con Zeudi con cui sembra che oramai l'amicizia sia compressa a causa dei comportamenti dell'ex Miss Italia con Javier Martinez. Dopo le sorprese per Bernardo (che ha dovuto lasciare la Casa) ed Eva che ha incontrato i suoi nipoti e la sua compagna Imma Battaglia, ci sono state le nomination. I nominati della settimana sono Ilaria, Emanuele, Zeudi, Jessica, Giglio e Iago

GF, le pagelle di giovedì 30 gennaio: Lorenzo (2), Iago (8), Zeudi (3), Beatrice Luzzi (5)

Lorenzo Spolverato, Voto: 2

Serataccia per Lorenzo Spolverato che pare abbia persino lanciato una sedia dopo la diretta della puntata. Dopo il primo blocco dedicato all'isolamento del gruppo nei confronti di Helena, Lorenzo si è sentito in un angolo poco tutelato e al centro delle polemiche. Accusando infatti il gruppo di questo comportamento, lui, essendo e volendo essere il leader, è il principale responsabile di avere atteggiamenti molto discutibili nei confronti della modella brasiliana. Dal canto suo, afferma di essere continuamente provocato da Helena ma i fatti dimostrano il contrario. Messo quindi alle strette, ha deciso di sfogarsi in diretta piangendo insieme a Shaila. I due ragazzi si sono isolati tanto da non salutare nemmeno Bernardo che ha dovuto lasciare la Casa. Signorini ha voluto confrontarsi con Spolverato visto il suo stato emotivo molto teso, e sembra che una volta tornato protagonista, Lorenzo si è immediatamente ripreso.

Iago Garcia, Voto: 8

Iago Garcia si dimostra, ancora una volta, un concorrente perfetto. E' dotato di un grande carisma e affonda con parole taglienti senza perdersi in discorsi futili come la maggior parte dei suoi compagni d'avventura. E' senza dubbio il vero antagonista di Spolverato e nei confronti, quest'ultimo annaspa davanti ai ragionamenti dello spagnolo che con classe è diventato una sorta di asfaltatore seriale. Con Stefania Orlando forma una coppia irresistibile di inesauribile dialettica graffiante e intelligenza analitica. Non ha alcun timore di essere escluso dal gruppo andando controcorrente e il pubblico lo sta giustamente premiando dopo averlo incomprensibilmente eliminato.

Zeudi Di Pama, Voto: 3

Zeudi continua a perdere consensi sia dentro che fuori la Casa. Molti comportamenti della 23enne sono incomprensibili e sarebbe meglio per lei che evitasse confuse e insensate spiegazioni ai suoi atteggiamenti. Afferma di essere invaghita di Helena Prestes ma poi si avvicina a Javier affermando di aver bisogno di attenzioni che la modella non le dava. Qualcuno dovrebbe pur spiegarle che si può vivere il reality anche senza crearsi necessariamente una storia d'amore che venga sostenuta dai fandom. Ciò che ha fatto ad Helena è spiacevole anche solo nutrisse per lei una semplice affetto per la loro amicizia. Ma visto che afferma che prova di più per la modella, a nostro avviso è ancora più grave.

Beatrice Luzzi (5)

Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinionista, non ci giriamo intorno, è molto deludente. Spesso i suoi interventi sono controversi e paragona constatemente il suo percorso nel reality a quello dei nuovi concorrenti. Ieri ha affermato di essere molto diversa da Helena perché, lei, al Grande Fratello non provocava come invece crede faccia la Prestes. La Luzzi ha una visione tutta sua del suo Gf, noi la ricordiamo invece molto provocatrice, come ricordiamo alcuni comportamenti discutibili. Eppure non si è mai messa ancora in discussione e anzi non perde un'occasione per ribadire quanto il suo percorso sia stato impeccabile pur avendo adesso un ruolo totalmente diverso.

