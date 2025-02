News VIP

La trentaduesima puntata del Grande Fratello: eliminato Maxime Mbanda, al televoto eliminatorio, Chiara, Iago, Mattia, Shaila e Giglio.

Ieri, giovedì 20 febbraio 2025, è andata in onda la trentaduesima puntata del Grande Fratello. Nel corso dell'ultimo appuntamento, è stato eliminato Maxime Mbanda. Al televoto eliminatorio ci sono quattro concorrenti Chiara, Iago, Mattia, Shaila e Giglio.

Alfonso D'Apice ha fatto ritorno nella Casa dopo la sua eliminazione. Il giovane campano si è confrontato con Mariavittoria Minghetti a seguito delle sue recenti confessioni quando i due gieffini avevano trascorso qualche giorno in tugurio mesi fa. E' stata la volta poi di un duro faccia a faccia tra Zeudi e Helena che continua a recriminarsi reciprocamente atteggiamenti e dichiarazioni con una conseguenza ormai inevitabile di un frattura insanabile. Ci sono stati poi due belle e toccanti sorprese. Helena ha ricevuto un messaggio dalla sorella Mariana mentre Federico ha potuto riabbracciare l'ex fidanzata e suo figlio Romeo. Mattia si è ritrovato contro il gruppo di Lorenzo al quale ha fatto presente di parlare unicamente di gioco e strategie mentre Spolverato è stato messo sotto torchio per alcuni strani atteggiamenti nei confronti di Chiara e vecchi like su Instagram che il modello milanese ha elargito in passato un po' a tutti, compresi Javier e Signorini.

Grande Fratello, le pagelle di giovedì 20 febbraio, Giglio (4), Federico (8), Zelena (3), autori (5)

Luca Giglioli, voto 4.

Il giovane parrucchiere, del tutto anonimo nei mesi trascorsi nel reality, si accende puntualmente solo quando viene attaccato Lorenzo e nella fattispecie, non prende posizioni contro Iago o Federico che ultimamente hanno attaccato spesso il loro "team" ma solo esclusivamente contro Helena Prestes. La sua è una battaglia insensata contro la modella brasiliana e ogni occasione è buona per scontrarsi contro di lei. Non si capisce la sua antipatia, non si comprende la natura del suo astio e nemmeno le sue argomentazioni. Purtroppo per lui, il suo percorso è andato avanti solo perché si è schierato con gli Shailenzo ma siamo certi che molto presto dovrà dire addio al reality. Non ha dato nulla in questo Gf e forse è il caso che torni da Yulia i cui comportamenti fuori dalla Casa insospettiscono in molti.

Federico, voto 8

Entrato in corsa, Federico Chimirri si mostra sempre di più un concorrente interessante e sufficientemente coraggioso nel prendere parti anche scomode. Sembra non si faccia influenzare da nulla e da nessuno e questo è decisamente un aspetto da premiare considerando le tante pecore dei due greggi che tengono le redini della Casa. Ieri, inoltre, lo chef ha incontrato la sua ex compagna verso la quale mostra un grande affetto e rispetto che c'è sempre stato e c'è ancora oggi, nonostante la rottura. Federico ha potuto anche riabbracciare il figlio e l'abbraccio fuori dalla casa tra i tre è stato senz'altro il momento più bello della puntata. Lacrimucce. Peccato davvero non sia entrato da subito.

Zelena, voto 3

Helena e Zeudi sono ormai ai ferri corti. Il rumoroso e vasto fandom delle "Zelena" dovrebbe sinceramente deporre le armi e lasciar perdere anche perché il loro sostegno esagerato e privo di senso condiziona le due ragazze e l'ha condizionate. La Prestes è stata una furia contro la Miss anche dopo la puntata. Non le perdona che ha Zeudi abbia finto di non conoscere le Rosmello (Dayane e Rosalinda) che hanno infiammato il web con una possibile ship lesbo con un epilogo altrettanto amaro come il loro. Ad Helena non interessa l'agguerrito fandom e lo sta dimostrando mentre a Zeudi non solo interessa le è indispensabile per continuare la sua corsa al Gf. La Miss però ormai è stata sgamata e i suoi intenti sono ormai palesi. Basterebbe solo che se convincano anche le fan.

Autori, voto 5

Sembra impossibile che alla 32esima puntata si riapra un discorso di mesi e mesi fa, ovvero i discorsi di Alfonso e Mariavittoria nel tugurio. Gli argomenti davvero sono carenti se si pensa a questo e poi al passaggio sul rapporto ormai finito tra Helena e Zeudi. Non solo. Come se non bastasse si è parlato dei like di Lorenzo Spolverato di ben cinque anni fa. Pare evidente che non siano dinamiche interessanti e si forzi quelle passate che non erano nemmeno un granché. Come si può fare? Forse basterebbe non far durare il reality così tanto e rendere lo spettatore assetato di risposte che invece ormai ha ripetutamente con l'ovvia conseguenza di tanta e inevitabile noia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .