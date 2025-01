Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di lunedì 27 gennaio, tre nuovi ingressi

News VIP

Oggi, lunedì 27 gennaio, andrà in onda il ventiseiesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Oggi, lunedì 27 gennaio, andrà in onda il ventiseiesimo appuntamento con il Grande Fratello il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 27 gennaio

Lunedì 27 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Grande Fratello” il reality show più seguito della televisione italiana, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. A fianco del conduttore, come sempre, ci saranno Cesara Buonamicie Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà in tempo reale le opinioni e le reazioni dei telespettatori, portando la voce del pubblico direttamente al centro della scena.

La serata si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dall’arrivo di ben tre nuovi concorrenti che varcheranno la celebre porta rossa per entrare ufficialmente in gioco. Si tratta di, Mattia Fumagalli, maestro di sci che porta con sé una ventata di freschezza e sportività, Federico Chimirri, argentino, chef di giorno e DJ di notte, pronto a conquistare il pubblico con il suo carisma e Maria Teresa Ruta, conduttrice e volto amatissimo della televisione italiana, che torna a mettersi in gioco dopo la sua esperienza al Grande Fratello nel 2020.

Un altro momento clou della serata sarà rappresentato dall’esito del televoto, che potrebbe cambiare drasticamente gli equilibri nella Casa. In nomination ci sono ben sei concorrenti: Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania. Chi di loro sarà costretto ad abbandonare il gioco e chi, invece, potrà usufruire del prezioso bonus “seconda vita”, continuando così la sua avventura?

Negli ultimi giorni, Amanda è apparsa in difficoltà a causa di critiche ricevute da alcune sue compagne di avventura. Per sostenerla in questo momento delicato, la produzione ha deciso di far entrare nella Casa una figura speciale: Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, nonché nipote amatissima di Amanda. Jasmine avrà il compito di portare conforto e motivazione alla zia, che negli ultimi tempi si è spesso sentita isolata.

Anticipazioni: 2024 - Le anticipazioni della puntata di lunedì 27 gennaio

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5