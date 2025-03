Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di lunedì 17 marzo, due eliminazioni

News VIP

Oggi, lunedì 17 marzo 2025, andrà in onda il quarantesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Oggi, lunedì 17 marzo, andrà in onda il quarantesimo appuntamento con il Grande Fratello il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 17 marzo

Lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa, fermandosi così a un passo dalla semifinale, tra Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila? Attenzione due concorrenti hanno il bonus di ritorno dunque se fossero eliminati rientrerebbe direttamente in gioco, si tratta di Javier Martinez e Shaila Gatta.

Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione. Nel corso della puntata, infatti, verrà aperto un televoto flash che porterà un altro inquilino a rinunciare al sogno della vittoria. I concorrenti da undici, al termine della puntata saranno nove di cui tre già finalisti, ovvero Lorenzo Spolverato, Jessica Marlocchi e Zeudi Di Palma.

Sabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa tra balli e divertimenti. Ma, nel corso delle celebrazioni, sono successe molte cose: Shaila non intende in alcun modo ricucire con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno attraversato una nuova crisi e Javier ha ammesso di essere geloso: durante la festa infatti, Helena e Zeudi si sono riavvicinate scherzando insieme e facendosi gavettoni. Nonostante la parentesi, sono torante subito a scontrarsi dopo un aereo arrivato per l'ex Miss Italia.

Infine, due dolci sorprese: Jessica riabbraccerà i suoi nipotini mentre Tommaso il suo papà.

Anticipazioni: 2024 - Le anticipazioni della puntata di lunedì 17 marzo

La quarantesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5