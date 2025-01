Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di lunedì 13 gennaio

News VIP

Oggi, lunedì 13 gennaio, andrà in onda il ventiduesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Lunedì 13 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna il reality show più seguito d’Italia, Grande Fratello, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In studio, come sempre, al suo fianco ci saranno la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche e le strategie che si sviluppano all’interno della Casa. A raccogliere i commenti del pubblico, la frizzante Rebecca Staffelli, che darà voce ai telespettatori e ai fan più accaniti.

La tensione è alle stelle per i cinque concorrenti al televoto questa settimana: Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso. Le loro sorti sono nelle mani del pubblico, che deciderà chi tra loro dovrà abbandonare il gioco e interrompere la sua corsa verso la vittoria. Le alleanze e le rivalità, che si sono intensificate nel corso dei giorni, saranno messe a dura prova da questo verdetto.

Un momento di grande interesse della puntata sarà il ritorno temporaneo di Jessica Morlacchi, che la scorsa settimana ha deciso di abbandonare la Casa, rinunciando al televoto e lasciando il pubblico e i concorrenti spiazzati. Jessica farà una breve apparizione per affrontare alcune questioni irrisolte, in particolare con Helena e Luca, che non hanno nascosto le loro opinioni contrastanti con l’ex concorrente. Questo confronto promette scintille e potrebbe riaccendere vecchie tensioni mai del tutto sopite.

La puntata di questa sera sarà caratterizzata da emozionanti sorprese e momenti toccanti. Tra questi, uno dei più attesi riguarda Zeudi, che riceverà una visita speciale da sua madre, Maria Rosaria, una figura fondamentale nella sua vita.

Un altro atteso momento sarà l’ingresso nella Casa di Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip di due anni fa. Nikita, amata per la sua autenticità e il suo carisma, entrerà per sostenere la sua grande amica Helena Prestes, con cui ha condiviso esperienze indimenticabili durante la loro partecipazione a Pechino Express. Il loro legame speciale, nato sotto il segno della complicità e della forza, sarà al centro della scena, regalando emozioni intense e imprevedibili.

La ventiduesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5