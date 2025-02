Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di lunedì 10 febbraio

News VIP

Oggi, lunedì 10 febbraio, andrà in onda il trentesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 10 febbraio

Nuovo appuntamento con il reality show targato Mediaset, condotto da condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli pronta raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Cosa ci aspetterà nella nuova puntata ad un mese e mezzo dalla fine del lungo percorso dei protagonisti di questa edizione?

Dopo circa 5 mesi di messa in onda e 34 concorrenti a contendersi la vittoria, nel corso della puntata, verrà decretato il primo finalista tra i partecipanti maschi. Chi, tra Iago, Lorenzo e Javier (i concorrenti più amati e votati dell'edizione) avrà la meglio? Si preannunciano di certo colpi di scena e imprevedibili reazioni dopo l'elezione del primo finalista.

Nel corso della settimana, come sempre, ci sono stati tanti e inaspettati stati d'animo da parte dei gieffini. Tra questi, Zeudi Di Palma ha vissuto giorni difficili e molti sconfortanti. Vedere Helena e Javier così vicini ed affiatati ha reso malinconica l'ex Miss Italia che però questa sera sarà la protagonista di una sorpresa: il fratello Giuseppe, musicista flautista, entrerà in Casa per abbracciarla.

La neo coppia della Casa formata dalla modella brasiliana e il pallavolista argentino continua a far discutere e sono tanti i concorrenti che non credono ai loro sentimenti. Questa sera, ancora una volta, verranno affrontati i dubbi e i sospetti che emergono da parte dei gieffini sull'amore tra Helena e Javier.

Jessica, dopo aver raccontato la sua storia in una sofferente “linea della vita” nella quale il canto è stato il suo unico punto fermo, si esibirà per i suoi compagni e i telespettatori.

Questa sera, ci aspetta anche un importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi? Tra i concorrenti che rischiano di uscire, Zeudi è l'unica che ha il bonus di ritorno. Pertanto, se verrà eliminata dopo il verdetto, potrà rientrare in gioco.

La trentesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5