Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di giovedì 23 gennaio

Oggi, giovedì 23 gennaio, andrà in onda il venticinquesimo appuntamento con il Grande Fratello il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 23 gennaio

Giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nella puntata di stasera scopriremo chi potrà ufficialmente tornare in gioco tra gli i sei ex gieffini che sono confinati nel tugurio. Saranno solo quattro i posti nella Casa tra Federica, Iago, Helena, Jessica, Eva e Michael. Gli inquilini scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex, il Grande Fratello ha riservato per alcuni di loro un bonus. Nel corso della settimana, ci sono stati molte critiche per questa possibilità data agli ex gieffini che sono stati inevitabilmente influenzati dalla realtà esterna. Tuttavia, come hanno fatto notare alcuni concorrenti, nel regolamento che hanno tutti firmato e accettato prima di far parte del gioco, è scritto ufficialmente che alcune regole possono cambiare nel corso del tempo per scelte editoriali.

Particolare attenzione sarà poi dedicata a Helena, che potrebbe trovarsi di fronte a una situazione delicata. Le immagini dell’avvicinamento tra Zeudi e Javier verranno mostrate durante la serata: come reagirà Helena a questa nuova dinamica? Riuscirà a mantenere la calma o il confronto porterà alla luce nuove tensioni?

Infine, un momento emozionante attende Javier. Per lui, il “Grande Fratello” ha organizzato una sorpresa speciale: la visita di Jessica Notaro, sua grande amica, una donna coraggiosa e determinata che si è distinta per il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Jessica entrerà nella Casa non solo per incoraggiarlo, ma anche per condividere con tutti un messaggio di forza, resilienza e speranza.

La venticinquesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5