Grande Fratello, la sorella di Helena Prestes: "Immagini pubblicate di Helena su siti per adulti "

Mariana Prestes sui social, ha denunciato un grave fatto che sta accadendo alla sorella Helena di cui forse i responsabili sono i fandom agguerriti che si infiammano intorno alle vicende dei concorrenti del Grande Fratello.

Grande Fratello, la denuncia della sorella di Helena

Sembra infatti che qualche utente abbia usato in maniera illecita le foto della modella brasiliana che sono finite in siti per adulti. Un fatto gravissimo che la sorella di Helena ha voluto rendere pubblico e avvertire giustamente che ci saranno azioni legali una volta che saranno individuati i responsabili. Non si esclude possa essere un triste vendetta da parte dei detrattori della Prestes che sostengono i suoi rivali al Grande Fratello.

"Sono qui bombardata da messaggi di una grande ingiustizia che stanno facendo e scoprirò di chi si tratta - ha dichiarato Mariana Prestes - Non ho mai voltato le spalle a mia sorella, non è mai stata sola. Le decisioni che prende nel gioco sono sue, è la sua vita. Ora ho il potere di scoprire chi ha caricato questo suo video su un sito web inappropriato. Qualcuno che sta nascosto dietro un telefono, un computer ha fatto questo ed è ingiusto perché lei fa il suo lavoro onestamente. A 15 anni se n'è andata ha lasciato la famiglia per poter realizzare i suoi sogni e lavorare. È una bella donna che cura il suo corpo ma questo non dà il diritto a te che stai nascosto di appropriarti della sua immagine e fare la me**a che hai fatto. Sappi che ti troverò!".

La vicenda, l'ennesima è probabilmente legata ai fandom rivali di Helena e anche quest'anno, come nelle precedenti edizioni, si respira un'aria malsana (sul web principalmente) da parte dei sostenitori dei concorrenti (nessuno escluso). Tempo fa, sulla questione, si era esposto l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Si era infatti parlato di eventuali provvedimenti (tra cui la squalifica) del concorrente o dei concorrenti ii cui fandom sarebbero risultati troppo aggressivi o talvolta persino pericolosi. Certamente questo genere di accanimento non giova nemmeno al programma e contribuisce in maniera significativa anche alle dinamiche interne della Casa.

