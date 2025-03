Grande Fratello, la serata trionfo di Helena Prestes che raggiunge la finale

News VIP

La rivincita di Helena Prestes, la quarta finalista ufficiale del Grande Fratello.

Ieri sera è andata in onda la semifinale di questa lunga edizione del Grande Fratello. La serata è stata un vero e proprio trionfo per Helena Prestes che dopo tre televoti vinti, si è finalmente aggiudicata un posto in finale per l'ultimo appuntamento con il reality show targato Mediaset che andrà in onda lunedì 31 marzo prossimo.

Grande Fratello: la grande rivincita di Helena Prestes e di tanti ex gieffini

Quella che è andata in scena ieri è stata anche una grande rivincita per Helena che era stata eliminata nel corso della puntata del 14 gennaio scorso, sconfitta al televoto da Shaila Gatta proprio la concorrente che la modella ha battuto nel corso dell'ultimo televoto della semifinale. La Prestes è tornata in gioco dopo una settimana al termine del sondaggio aperto da Signorini che ha decretato il ritorno di alcuni ex gieffini. Da lì in poi, la parabola è stata tutta in salita per Helena che, giorno dopo giorno, è riuscita a farsi apprezzare sempre di più dal pubblico che ha premiato e continua a premiare la sua schiettezza, purezza e semplicità. Helena riesce a mettere d'accordo persino ogni testata giornalistica che ne celebra puntualmente le sue gesta nelle pagelle del giorno dopo.

Ma torniamo a ieri sera. La modella brasiliana ha vinto tre televoti consecutivi. Il primo esito, non scontato, è riuscita a passarlo battendo Giglio con una percentuale di preferenze pari al 37,97%, mentre Chiara Cainelli ha raggiunto il 41%. Al secondo televoto (che ha decretato l'uscita di Javier), Helena si è posizionata ancora alle spalle di Chiara (votata soprattutto dalle alleanze dei fandom pro Zeudi) ma di un soffio: la modella brasiliana ha avuto una preferenza di 34.29% contro Chiara che ha raggiunto il 34.92%. Al terzo, infine, il vero colpo di scena: Helena ha vinto su Chiara e Shaila Gatta con percentuali altissime aggiudicandosi il quarto posto da finalista. Helena ha raggiunto il 52%, Chiara il 31% e Shaila il 16%.

Ma oltre i numeri, Helena è stata accolta in studio come nessuno in questa edizione. Erano tutti in piedi ad acclamare il suo nome ancora prima dell'esito del televoto. Oltre il web impazzito che ha finalmente gioito per un risultato, c'è stata una significativa reazione da parte di tanti ex concorrenti. Anche loro in festa e in sostegno per Helena. In piedi ad applaudire e poi abbracciarla, Javier, Federico, Mattia, Tommaso e Stefania Orlando. La vittoria più grande per la modella, ovvero quella di aver costruito rapporti sinceri, veri e di grande affetto (dopo quelli già nominati, si aggiungono anche Iago e Amanda Lecciso non presenti in studio ma grandi sostenitori di Helena) Per tutti, dunque, non solo per lei, una rivincita.

La finalissima è ancora tutta da giocare nonostante si ipotizzava una vittoria ormai scontata, quella di Zeudi DI Palma con il suo agguerritissimo fandom anche internazionale. Dopo ieri, tuttavia, l'esito è incerto visto i numeri che ha totalizzato Helena. Diciamo che la vittoria di Zeudi, sarebbe, in ogni caso,un riflesso della luce di Helena. E' stata infatti la modella a creare un legame con lei dal quale è nato il fandom Zelena. Prepariamoci ad una partita ancora tutta da giocare tra la modella e la Miss, facendo però l'occhiolino a chi ha retto l'intera edizione: Helena Prestes.

