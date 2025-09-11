Grande Fratello, la rivelazione di Helena Prestes sul rapporto con Javier Martinez: "Questo è un bel cambiamento per noi"

News VIP

La modella ed ex gieffina Helena Prestes ha rotto il silenzio sui social e rivelato ai suoi fan come procede la relazione con Javier Martinez lontano dalle telecamere del Grande Fratello.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue a gonfie vele. A rivelarlo è stata proprio l'ex amata concorrente dell'ultima edizione del popolare reality show di Canale 5 che, stuzzicata da alcuni utenti sui social, ha raccontato come va la loro convivenza.

Helena e Javier al centro delle polemiche: la reazione dell'ex gieffina sui social

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. Al timone per la prima volta troveremo Simona Ventura, che ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini: non ci saranno personaggi famosi, ripescaggi, ma dinamiche spontanee e storie di vita capaci di emozionare il grande pubblico.

Tra i protagonisti indiscussi della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ci sono Helena Prestes e Javier Martinez. Il loro amore, nato nella Casa più spiata d'Italia e messo più volte in discussione, si è rafforzato giorno dopo giorno tanto che la modella brasiliana ha deciso di trasferirsi a Terni per vivere insieme al pallavolista argentino che si è spostato in Umbria per motivi di lavoro.

Helena difende la sua storia d'amore dalle critiche

Tra le coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello c’è stata anche quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Al contrario di quello che pensavano tutti e di chi li accusava di stare insieme soltanto per interesse e visibilità, i due sembrano fare davvero sul serio. Dopo aver trascorso un'estate in viaggio, la modella brasiliana ha infatti deciso di fare il grande passo e andare a convivere a Terni con il suo amato pallavolista argentino.

La loro assenza sui social, però, ha parecchio indispettito i fan, che hanno iniziato a pensare che i due non siano felici come dicono perché non condividono più contenuti di coppia sui loro canali social. Supposizioni che non sono per niente piaciute a Helena, che non ha perso occasione di difendere la sua storia d'amore e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Sono felice mi dispiace per te che fai presunzioni inutili e commenti negativi che non servono a niente. Per chi vuole sapere se sto bene, se stiamo bene stiamo bene….sono felice, è un bel cambiamento per noi e ci vuole anche privacy. Sono felice e ho tantissime novità grazie mille. Ricordate che le persone lavorano, vivono, devono sistemare la casa e devono anche stare in pace. La vita non è fatta di telefonino. Capisco che siete molto fissate al Grande Fratello, ma questa è la vita reale e c’è tanto da fare credetemi.

