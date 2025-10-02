Grande Fratello, la replica di Cristina Plevani a Salvo Veneziano: "Non abbiamo litigato, e chiudo qui l’argomento"

News VIP

Grande Fratello, vent’anni dopo ancora polemiche: la risposta di Cristina Plevani alle parole di Salvo Veneziano

A oltre vent’anni dalla prima, indimenticabile edizione del Grande Fratello, i riflettori continuano ad accendersi su chi, nel 2000, inaugurò l’era del reality in Italia. In particolare, a riaprire vecchie ferite è stata un’intervista di Salvo Veneziano al Corriere della Sera, dove l’ex pizzaiolo siciliano ha lanciato nuove frecciate a Cristina Plevani, prima vincitrice del programma e compagna di viaggio, insieme a lui e al compianto Pietro Taricone, nella Casa di Cinecittà.

Grande Fratello: Le accuse di Salvo: "Cristina ha vinto facendo la vittima"

Veneziano ha raccontato di un presunto patto tra i tre finalisti, secondo il quale il vincitore avrebbe dovuto dividere il montepremi con gli altri due. Un accordo che, a suo dire, non sarebbe mai stato rispettato da Cristina:

“Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due. Lei se li è tenuti tutti per sé, negando che ci fosse questo accordo. Poi nel docufilm si giustifica dicendo che Pietro le disse di non volere soldi. Ma questo non possiamo saperlo.”

Non solo soldi: Salvo ha parlato anche di dinamiche di gioco e rapporti personali. Secondo lui, la strategia vincente di Cristina sarebbe stata “la carta della vittima”, adottata negli ultimi giorni di convivenza. E, stuzzicato sul rapporto attuale tra i gieffini della prima edizione, ha sottolineato che l’ex concorrente bresciana sarebbe poco attiva nella chat WhatsApp che li tiene in contatto:

“È sempre l’ultima a scrivere. Non vive di amicizie, vive per sé stessa.”

La replica di Cristina: “Nessuna lite, e stop alle polemiche”

Dopo le parole di Veneziano, la risposta di Cristina Plevani non si è fatta attendere. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, la vincitrice del primo Grande Fratello ha voluto mettere un punto definitivo alla questione:

“Scriverò solo una cosa breve, per mettere un punto. Io e Salvo non abbiamo litigato. Non ci vediamo, non ci sentiamo, mi manca solo litigare via social: no grazie! Lui non lancia accuse, io non rispondo.”

Cristina ha poi chiarito che il tanto discusso argomento dei soldi non è stato tirato fuori da lei o da Salvo, ma estrapolato dal recente documentario Grande Fratello – L’inizio, disponibile su Infinity:

“Nel docu ci sono le testimonianze di chi ha lavorato dietro le quinte e vengono inseriti anche alcuni nostri pensieri, in risposta a domande fatte durante le interviste. Vi assicuro che, a guardarlo, l’ultima cosa su cui ci si concentra è questa polemica. Il bello del documentario è altro.”

Con tono fermo ma pacato, la Plevani ha voluto chiudere definitivamente la querelle, rispondendo anche a chi l’accusa di non sapersi esprimere:

“Spero di aver scritto in un italiano comprensibile (per chi dice che non so parlare ed esprimermi) e di chiudere qui l’argomento.”

