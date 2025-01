Grande Fratello, la madre di Yulia Bruschi: "L’uscita di mia figlia è stata ingiusta "

News VIP

L'intervento sui social della madre di Yulia Bruschi, la modella cubana che ha dovuto lasciare il Grande Fratello, nel corso puntata di lunedì 9 dicembre a causa della denuncia mossa contro di lei dall'ex compagno Simone Costa.

L’abbandono della gieffina, tuttavia, continua a far discutere, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni della madre di Yulia, che ha utilizzato una live su TikTok per esprimere il suo disappunto e per lanciare accuse contro il programma.

Grande Fratello: le dichiarazioni della madre di Yulia Bruschi

Secondo la madre della modella l’uscita dal reality non era affatto necessaria, poiché la situazione legale della figlia era già stata affrontata e risolta grazie all’intervento della sua avvocata. Nella sua live, la donna ha raccontato che la produzione aveva organizzato un incontro tra Yulia e la legale direttamente tramite il confessionale del Grande Fratello.

"Sono molto, ma molto arrabbiata, perché l’uscita di mia figlia è stata ingiusta e vi spiego perché. Quando è venuta fuori questa cosa della denuncia, un’autrice mi ha chiamata dicendomi che c’era la possibilità di mandare la legale di Yulia per non farla uscire di casa. Io ho mandato la legale di Yulia, tutto programmato con la redazione del programma. Tutto pagato, il biglietto del treno andata e ritorno, tutto. Tramite il confessionale hanno fatto uscire Yulia, lei è stata due ore con la sua legale. Aveva rilasciato tutte le dichiarazioni, fatto tutte le firme. Non c’era nessun bisogno che Yulia uscisse dalla casa."

Pare che Yulia stessa credeva di poter tornare nella casa dopo aver risolto la situazione. Tuttavia, questo non è accaduto, e la donna sospetta che ci siano stati motivi più profondi dietro l’uscita definitiva della figlia. Un punto particolarmente critico della dichiarazione riguarda il trattamento riservato a Yulia rispetto ad altri concorrenti:

"Yulia ha dovuto dire che doveva uscire per sistemare la sua situazione, cosa non vera. Perché lei aveva tutto sistemato. La redazione ha fatto incontrare Yulia con l’avvocata tramite il confessionale, cosa che nessuno sa. Yulia pensava di tornare! Perché l’hanno fatta uscire? Yulia è diventata scomoda quando ha tirato fuori la verità di Lollo ed Helena. Secondo me, è per questo che l’hanno fatta uscire."

Secondo la madre, la figlia sarebbe stata penalizzata per aver rivelato che Lorenzo e Helena si erano messi d’accordo fuori dal programma, un’informazione che nessun altro concorrente aveva avuto il coraggio di condividere. Un altro elemento controverso è la denuncia ricevuta da Yulia. La madre ha precisato che, al momento della firma del contratto con il Grande Fratello, l'ex gieffina non aveva alcun precedente e che, anche dopo la denuncia, non c’erano motivi tali da impedirle di continuare il suo percorso nella casa. Ha inoltre sottolineato che altri concorrenti in situazioni simili sono stati autorizzati a uscire temporaneamente per risolvere i loro problemi e poi rientrare, chiedendosi perché a Yulia non sia stato riservato lo stesso trattamento.

"Tutti escono, risolvono le loro situazioni e rientrano. Perché mia figlia non rientra? Ma in ogni caso lei aveva già risolto tramite il confessionale. Sono state dette delle bugie. Yulia non doveva uscire."

Nonostante queste accuse, Yulia Bruschi e Alfonso Signorini hanno sempre ribadito che la decisione di lasciare il reality è stata presa di comune accordo tra la gieffina e la produzione.

