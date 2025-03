Grande Fratello, l'ultima frecciata velenosa di Beatrice Luzzi contro Helena, interviene la Buonamici: "E' rimasta indietro"

News VIP

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, l'attrice, opinionista del reality ha detto la sua sull'ipotetica vittoria di Helena Prestes, suscitando il consueto disappunto del web e la replica di Cesara Buonamici

Manca ormai pochissimo alla finalissima del Grande Fratello e come sempre, le opinioni sui possibili vincitori si fanno sempre più accese. Tra le voci più critiche, quella di Beatrice Luzzi, che nel corso di questi sei mesi non ha mai risparmiato giudizi taglienti, soprattutto contro Helena Prestes che l'attrice deve aver preso in antipatia ormai conclamata.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Secondo me vincerà la predatrice per eccellenza, Helena"

Ospite del format web di Alfonso Signorini, Boom, l’ex attrice di Vivere si è sbilanciata sul nome della possibile vincitrice. Beatrice ha delineato quelli che, secondo lei, saranno i due concorrenti a contendersi la vittoria:

"Il Grande Fratello è imprevedibile, ed è il suo bello… In un acquario con tanti pesci vince il predatore o la predatrice. Io credo ci siano due papabili: Helena e Zeudi."

Ma a suo dire, a spuntarla sarà la modella brasiliana, e il suo commento non ha lasciato spazio a fraintendimenti:

"Secondo me vincerà la predatrice per eccellenza, Helena, che indefessamente ha lavorato 24 ore su 24 da sei mesi a questa parte, tranne una settimana. Vincerà la prepotenza, ecco."

Un'affermazione che ha fatto esplodere il dibattito sui social. Le parole della Luzzi non sono passate inosservate, scatenando un vero e proprio putiferio su X (ex Twitter). I fan di Helena Prestes si sono schierati in difesa della loro beniamina, criticando apertamente il giudizio della co-opinionista. Oggi, a Pomeriggio 5, anche Cesara Buonamici ha detto la sua sulla collega con cui spesso è stata in disaccordo: "Beatrice è rimasta al ruolo precedente" ha dichiarato la giornalista, facendo riferimento al fatto che è sembrata più una concorrente che un'opinionista.

Molti si chiedono se questo tipo di dichiarazioni possa influenzare il televoto e se sia corretto che un personaggio con così tanta visibilità prenda una posizione così netta. Ma l'ultima parola (per fortuna) spetta al pubblico, che questa sera decreterà il vincitore del Grande Fratello. E a quel punto, vedremo se la profezia di Beatrice Luzzi si sarà avverata o meno.

