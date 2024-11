Grande Fratello, l'ex tentatrice Sofia Costantini punta Javier Martinez: "Mi piacerebbe conoscerlo"

News VIP

La discussa tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, Sofia Costantini, chiarisce la sua posizione su Alfred Ekhator e si sbilancia sul giovane e amato concorrente del Grande Fratello, Javier Martinez.

Con la sua dolcezza e sensibilità, Javier Martinez ha conquistato tutti sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Intervistata da Novella 2000, infatti, la discussa tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, Sofia Costantini, ha svelato di essere interessata al concorrente argentino.

La confessione di Sofia Costantini su Javier Martinez

Javier Martinez è uno dei concorrenti più amati e chiacchierati dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato una discussa tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Sofia Costantini che, in una recente intervista rilasciata a Novella 2000, ha ribadito il suo interesse per il pallavolista argentino:

Assolutamente sì! Javier è bellissimo, ha uno sguardo dolce. Mi dispiace vederlo soffrire, ma pur vivendo entrambi a Milano non ci siamo mai incontrati. Chissà, magari, accadrà dopo il Grande Fratello. Mi piacerebbe conoscerlo...

Una confessione che non passerà inosservata a Signorini. Il conduttore deciderà di informare Javier sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex tentatrice di Temptation Island? Chiuso il capitolo Gf, Sofia è tornata a parlare della sua discussa frequentazione con Alfred Ekhator svelando cosa l’aveva colpito di lui e come, invece, si è rivelato essere dopo l’esperienza nel villaggio delle tentazioni:

Quando ci siamo incontrati a Temptation Island c’è stata subito una forte sintonia. Era dolce, gentile, mi faceva sentire speciale. Mi diceva che con la fidanzata Anna le cose non andavano bene e che cercava una donna capace di renderlo felice. Poi, però, ho capito che non era del tutto sincero. Dopo il programma è cambiato. Voleva mantenere contatti sia con me, che con Anna.

Sofia ha continuato rivelando che, secondo lei, il cambiamento di Alfred è dovuto anche a un riavvicinamento con la sua ex Anna Acciardi. Non solo. L'ex tentatrice ha colto l'occasione anche per replicare alle dure accuse mosse dal ragazzo sui social circa il famoso viaggio prenotato per andare a New York insieme e il lavoro di lei:

Ne sono sicura. Quando è tornato a Perugia, il suo comportamento è diventato ancora più ambiguo. Era geloso, mi diceva che si stava affezionando e che voleva costruire qualcosa. Mi aveva convinta, ma quando è tornato a Perugia è cambiato tutto. Avevamo persino programmato un viaggio a New York [...] Trovo inaccettabile che abbia insinuato che faccio la escort. Nella mia vita ho sempre lavorato onestamente, con persone che mi hanno voluto bene e dato opportunità serie. Non ho bisogno di scendere a certi livelli.

Helena e Javier: reale interesse o strategia?

Il percorso di Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più interessante. Ma cosa c’è davvero tra lui e Helena Prestes? Dopo giorni di sconforto, legato al comportamento ambiguo di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i due giovani concorrenti della nuova edizione sembrano aver fatto un ulteriore passo avanti nel loro rapporto.

Ad alimentare questa tesi è stata una frase pronunciata dall'ex tentatore di Temptation Island, che non è sfuggita ai fan del reality show di Canale 5. "Se avessi dormito con Mariavittoria stanotte, non avrei avuto problemi; con te invece sì…" ha confessato Javier alla modella, spiazzandola. Il concorrente argentino è davvero interessato a Helena o ha semplicemente deciso di mettere in atto una strategia per movimentare le dinamiche del gioco e provocare il suo nemico Lorenzo? Per scoprirlo non ci resta che seguire le dirette del Gf sul canale 55 del digitale terrestre.

