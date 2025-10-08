TGCom24
Grande Fratello, Katia Pedrotti parla di Ascanio Pacelli: "Dopo 20 anni, quando lo guardo mi emoziono ancora"

Anita Nurzia

Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello ha ripercorso i vent’anni d’amore vissuti accanto a suo marito Ascanio Pacelli, un amore nato proprio nella Casa più spiata d'Italia.

Sabato 4 ottobre, nel salotto di Verissimo, Katia Pedrotti si è raccontata con la sincerità e la leggerezza che da sempre la contraddistinguono. L'ex concorrente del Grande Fratello ha ripercorso i vent’anni d’amore vissuti accanto a suo marito Ascanio Pacelli — un legame nato davanti alle telecamere, ma cresciuto lontano dai riflettori, nel quotidiano fatto di famiglia, figli e complicità autentica.

Grande Fratello, Katia Pedrotti: "Vent’anni d’amore e non sentirli"

“Vent’anni d’amore, ma io non me ne rendo conto — ha confessato Katia con un sorriso — mi sento sempre una ragazzina, tutto questo tempo non me lo sento sulle spalle. A mia madre dicevo che non mi sarei mai sposata e che volevo sempre essere libera e invece sono stata fortunata ad averlo incontrato”.

Un amore nato nella “casa più spiata d’Italia” e diventato nel tempo uno dei legami più solidi e ammirati del mondo dello spettacolo. Katia e Ascanio hanno saputo dimostrare che le storie nate in TV possono durare, se fondate su valori veri e rispetto reciproco.

“La verità è che noi ci piacciamo tantissimo quando lui mi guarda io ho ancora le farfalle nello stomaco. Il segreto? Forse anche un po’ di sano egoismo. A me piace dedicare del tempo a me stessa, e lo fa anche lui. È importante restare individui, pur essendo una coppia.”

Non sono mancati, però, momenti più complessi, soprattutto dopo la nascita della loro prima figlia, Matilde.

“Diciamo che è stata una crisi sua” ammette Katia, ricordando con maturità quella fase delicata. “Prima vivi il momento dei fidanzati e io avevo gli occhi a cuore per Ascanio, ma quando diventi mamma, la tua attenzione la dai di più a tua figlia.”

Una riflessione profonda, che mette in luce quanto il diventare genitori possa mettere alla prova anche le coppie più unite.

“L’errore che mi riconosco è quello di non aver considerato che al mio fianco c’era un uomo che desiderava ancora le mie attenzioni. Quando lui si è sentito lasciato in disparte me l’ha detto, e io ho capito che aveva ragione. Il dialogo in una coppia è fondamentale: mi sono fermata, ho riflettuto, e ho ripreso in mano la situazione.”

Oggi, a distanza di vent’anni dal loro primo incontro, Katia Pedrotti parla di Ascanio con la stessa emozione dei primi giorni:

“Dopo vent’anni, quando lo guardo mi emoziono ancora. Mi fa ancora battere il cuore come allora.”

Un amore che non conosce routine, fatto di piccoli gesti, ironia e rispetto reciproco. E mentre Ascanio Pacelli è tornato sotto i riflettori come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, Katia continua a essere la sua più grande sostenitrice, con la dolcezza di chi ha costruito un amore vero, capace di resistere al tempo e alle mode.

Guida TV