Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Volevo spegnere le luci con Helena Prestes, sono felice"

La cantante romana, Jessica Morlacchi, vincitrice del Grande Fratello, ha parlato a Chi della sua lunga avventura nel reality e del suo trionfo.

Dopo 197 giorni nella Casa Grande Fratello, un’eliminazione e un rientro inaspettato, la vincitrice di questa edizione è stata lei, la cantante romana Jessica Morlacchi.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Io esco con una vittoria e con un grande amore, quello per la mia famiglia"

Al settimanale Chi, subito dopo la finale del reality show, Jessica, ancora stupita della sua vittoria, ha parlato della sua lunga avventura nel reality show, caratterizzata anche da momenti difficili, come la sua decisione, in seguito ad nomination d'ufficio dopo aver litigato con Helena, di lasciare la Casa e di rientrare dopo una settimana.

"Non pensavo di farcela contro Helena" ha confessato, ricordando come avrebbe voluto concludere il percorso proprio al fianco della sua principale rivale-alleata. Un rapporto, il loro, segnato da alti e bassi, ma che alla fine si è trasformato in un legame più forte, basato su una nuova fiducia reciproca.

"Sono stupita perché una sfida con Helena, l’ho detto a Chiara quando siamo andate al televoto, ho detto che sceglievo Chiara perché poi la sfida finale volevo farla con Helena. Volevo spegnere le luci con lei per tutto quello che è successo fra noi. Ci siamo volute bene, poi c’è stata quella grande frattura e poi ci siamo ritrovate ed è nato un rapporto ancora più forte, perché ci siamo conosciute sotto tanti punti di vista e, quindi, ci siamo anche fidate di più l’una dell’altra"

Il suo ritorno nella Casa ha segnato un cambiamento evidente.

"Quando sono rientrata in me non c’era più la rabbia. Non ce l’avevo più con Helena, avevo fatto pace con Luca… È normale che una persona rientri in sé e continui a godersi questa esperienza, non vedo nulla di strano in quello che mi è successo. È stato un percorso abbastanza normale, in cui si litiga, si discute: siamo dentro una bolla, non va sempre tutto bene, nessuno può capire finché non lo vive"

Jessica non ha dichiarato di non aver mai pensato di vincere il Grande Fratello:



"Penso di avere un pregio, questo me lo voglio dire da sola. Io non penso mai alla vittoria, non sono competitiva, sono sempre regali. Questo è un regalo e penso che questo sia un modo bello di vivere sensazioni così grandi: non ti aspetti mai una cosa così, ma se arriva è una sorpresa incredibile. Ecco, io adesso non ci sto capendo nulla. Sono frastornata"

E poi c’è stato Luca Calvani. Un rapporto enigmatico, sospeso tra emozione e mistero, tra sguardi complici e un’intesa che, secondo lei, trascende il tempo:

"Luca è stato una passione molto forte. Sicuramente siamo stati insieme in un’altra vita, io a queste cose ci credo. È impossibile non perdonare una persona per la quale, poi, senti un sentimento così forte, penso che lui sia felice per me"

Se per Helena la vittoria è stata in amore, per la vincitrice del Grande Fratello è stata quella di ritrovare la sua famiglia:

"Io esco con una vittoria e con un grande amore, quello per la mia famiglia. Spesso diamo tutto per scontato, non riusciamo a capire la fortuna e la bellezza di avere una famiglia che ci ama follemente e che per noi farebbe qualsiasi cosa. Io qua dentro l’ho capito. E sono tanto felice"

Per quanto riguarda il suo futuro, la cantante romana ha dichiarato:

"Voglio riprendere a cantare. Io mi ero dovuta fermare, purtroppo, per quello che mi è successo… Per la depressione, per gli attacchi di panico. La vita è una e io adesso ho questa opportunità gigantesca, ho avuto tanta visibilità. Quindi ora bisogna cantare perché devo fare quello che amo veramente senza paura, con tanto coraggio, con qualche annetto in più che mi dà quella consapevolezza che prima non avevo e sono tanto felice di aver trovato"

