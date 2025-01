Grande Fratello, Jessica Morlacchi rompe il silenzio: "Ho semplicemente voluto essere me stessa"

News VIP

Jessica Morlacchi, dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello, in cui ha fatto ritorno nella Casa per avere un confronto con alcuni ex gieffini, è tornata sui social per condividere un messaggio pieno di gratitudine rivolto a tutti coloro che l’hanno sostenuta durante il suo percorso all'interno del reality.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Una magica avventura"

Con parole emozionanti, Jessica ha voluto esprimere tutto il suo affetto e la sua riconoscenza nei confronti del pubblico, del team del reality e delle persone a lei più care.

Ecco le sue prime parole:

"In questa magica avventura al #grande fratello ho semplicemente voluto essere ME STESSA, e voi siete riusciti a cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti. Il mio grazie più grande va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato."

La Morlacchi ha poi rivolto un pensiero speciale a coloro che hanno reso la sua esperienza unica:

"Grazie ad Alfonso Signorini per aver creduto in me e a tutta la squadra di Endemol Shine Italy per avermi regalato questo sogno. Grazie a Beatrice Luzzi per avermi capita e per tutte le immunità che mi ha dato. Grazie a Cesara per i consigli e le critiche preziose, e a Rebecca Staffelli per i sorrisi che mi regalava con le sue 'clip virali'."

Non potevano mancare i ringraziamenti più personali, rivolti alla sua famiglia, agli amici e alle persone che le sono state accanto anche fuori dalla Casa:

"Grazie alla mia famiglia (tutta), ai miei amici e alle persone che ogni giorno si impegnano per rendermi serena. Vi voglio bene, per sempre. Vostra Jess."

Il post ha rapidamente raccolto migliaia di interazioni, con fan e follower che hanno commentato con entusiasmo, esprimendo affetto e stima nei confronti di Jessica. La cantante, con il suo carattere autentico e la sua dolcezza, ha conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico, che continua a sostenerla anche fuori dal reality.

