Grande Fratello, Jessica Morlacchi rivela chi è stato tra gli ex gieffini la più grande delusione

La cantante romana, Jessica Morlacchi, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato a Radio Radio di alcuni suoi ex compagni d'avventura, tra cui, inevitabilmente, Luca Calvani per cui era nato un grande interesse.

Intervistata da Radio Radio, durante la trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli, Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello , ha ripercorso la sua lunga permanenza nella Casa, tra emozioni, delusioni e colpi di scena.

Jessica Morlacchi racconta il suo Grande Fratello: “Ho preso una cotta per Luca, ma poi mi è crollato tutto”

In apertura, Jessica ha rivelato che non immaginava minimamente di poter arrivare fino in fondo, tanto che aveva portato pochi abiti, convinta che sarebbe uscita presto:

“Ero partita dicendo ‘vabbè sicuramente mi cacciano per via del mio carattere. comunque è un carattere forte, dico sempre in faccia quello che penso, vabbè mi porto pochi vestiti tanto fra un mese vado via… e invece no, e invece no, sono rimasta abbastanza.”

Un percorso complesso, segnato anche dalle difficoltà legate alla convivenza con molti concorrenti e alla totale mancanza di contatti con l’esterno:

“Abbiamo toccato punte di 23 persone, con un bagno solo, la zona notte che praticamente sì era notte solo per dire perché praticamente c’erano persone sveglie che chiacchieravano, urlavano, ridevano, cantavano, facevano qualunque cosa (...) più il fatto di non avere assolutamente notizie della tua famiglia (...) sono sicuramente un mix esplosivo.”

A sorpresa, Jessica ha raccontato che la lite peggiore non è stata quella – molto discussa – con Helena Prestes, ma con Luca Calvani e Amanda Lecciso, e ha ammesso che, col senno di poi, rifarebbe tutto:

“Sì è stata una delusione, la complicità era molto evidente, io credo che il primo che se n’è accorto è proprio il suo compagno (…) pensavo ci tenesse veramente tanto alla nostra amicizia, invece… io non ho più sentito nessuno e questa è la verità.”

La rivelazione più forte riguarda il suo coinvolgimento sentimentale per Luca:

“iI avevo preso proprio una cotta, anche perché là dentro succede la qualunque, (luca) è un bell’uomo assolutamente, ero andata fuori strada naturalmente (...) poi sono rientrata in carreggiata e l’ho guardato gli ultimi due mesi con altri occhi, cioè per me luca era un amico.”

Jessica ha commentato anche la fine della storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, una coppia che lei ha visto nascere e che le sembrava molto autentica:

“Non l’avrei mai immaginato perché io quell’amore l’ho visto nascere, l’ho visto con i miei occhi, ho toccato tutto con mano (...) sono dispiaciuta, perché voglio bene a tutti e due… chissà, magari il tempo.”

Diverso, invece, il suo punto di vista su Helena e Javier, dei quali si è detta felice e ancora in contatto con la modella brasiliana:

“Io li vedo più innamorati che mai (...) ci mandiamo qualche messaggio, ci scappa qualche videochiamata (...) soprattutto Javier che aveva fatto un passo importante, il cambiamento, stava proprio iniziando a innamorarsi di Helena.”

Sulla coppia formata da Amanda Lecciso e Iago Garcia, ha detto di non avere dubbi:

“Sono sicura che lui la tratterà come una principessa.”

Infine, Jessica ha raccontato la sua incredulità nel momento della vittoria:

“Eravamo tutti convinti vincesse Helena, perché ha fatto un grande fratello spaziale (...) io sono rimasta come una scema, mi sono messa a urlare, ‘no no vabbè dai sarà sicuramente un pesce d’aprile’, tanto era scattata la mezzanotte (...) invece no, il pubblico ha scelto me e questo è stato un grande abbraccio da parte del pubblico.”

