Grande Fratello,Jessica Morlacchi: "Nella Casa ho portato la vera Jessica. Con Helena una bellissima amicizia"

La cantante romana, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua lunga avventura nel reality show a SuperGuidaTv:"Sono emozionata e felicissima per la vittoria, non l’avrei mai immaginato"

Il sipario sul Grande Fratello è calato, ma l'entusiasmo del pubblico nei confronti dei protagonisti di quest’edizione resta più vivo che mai. A spiazzare tutti è stata la vittoria della cantante romana Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, che ha conquistato il primo posto superando in finale la favorita Helena Prestes.

Grande Fratello, parla la vincitrice Jessica Morlacchi: "Con Helena ci siamo tranquillizzate e anzi è nato un rapporto meraviglioso"

Il suo percorso all'interno della Casa non è stato affatto semplice: in un momento di crisi, Jessica aveva persino scelto di abbandonare il gioco. Tuttavia, grazie al sostegno del pubblico, ha avuto la possibilità di rientrare e riprendere la sua corsa verso la vittoria. Da quel punto in poi, il suo approccio è cambiato radicalmente, al punto da stringere un legame di forte amicizia proprio con Helena Prestes.

SuperGuida TV ha avuto l’opportunità di intervistare in esclusiva Jessica Morlacchi, che ha raccontato a cuore aperto la sua esperienza nel reality e alcuni rapporti che si sono creati all'interno della Casa, tra cui, impossibile non citarlo, Luca Calvani. Con l'attore toscano era nata un'intesa speciale e Jessica si era infatuata recriminandogli anche certi comportamenti forse ambigui e fraintendibili. Dopo alcune settimane di distacco, tuttavia, Luca e Jessica si sono ritrovati poco prima che Calvani lasciasse la Casa.

"Desideravo innamorarmi nella casa del Grande Fratello ma purtroppo non è successo. Avevo preso una cotta per Luca, lo ammetto e ho pensato che potesse nascere qualcosa ma poi ho realizzato che è un uomo che ha un compagno di cui è molto innamorato. Vivere la casa del Grande Fratello è come vivere dentro una bolla, le cose lì dentro sono tutte amplificate. Non credo che Luca abbia giocato con i miei sentimenti. Sicuramente poi ci siamo chiariti e abbiamo pensato alla nostra amicizia e ai momenti belli che abbiamo vissuto insieme"

Jessica ha parlato delle emozioni vissute al Grande Fratello e della sua inaspettata vittoria:

"E’ stato un viaggio pazzesco dentro di me, mi ha lasciato tantissime emozioni, belle e anche meno belle. Non dimentichiamoci che dopo due mesi che sono entrata nella casa ho perso il mio cane, il mio grande amore Camillo e per me quella è stata una batosta pazzesca. Al programma penso di aver dato tutta me stessa, ho portato Jessica e spero che questo il pubblico l’abbia apprezzato e che si sia affezionato a me anche per questo."

Parlando del suo rientro nella Casa dopo aver scelto di lasciare il progarmma, Jessica ha dichiarato:

"Ad oggi non so ancora perché il pubblico mi abbia dato una seconda possibilità. Non sapevo neanche se la meritassi davvero perché il fatto di abbandonare la casa è stato un gesto forte, istintivo. Forse il pubblico ha voluto credere in me fino alla fine.Sono rientrata nella casa come una persona che aveva discusso con Helena ma poi le cose cambiano. Quando si discute capita che ci si possa infuocare però poi pian piano tutto si va ad affievolire. Con Helena ci siamo tranquillizzate e anzi è nato un rapporto meraviglioso. Noi andavamo già d’accordo ma stando a contatto per sei mesi nella casa il nostro rapporto si è consolidato sempre di più".

Parlando poi di Helena Prestes, la cantante romana ha ribadito la grande amicizia che le lega ancora adesso:

"Siamo assolutamente amiche, ci sentiamo tutti i giorni su Whatsapp e non abbiamo mai smesso di rimanere in contatto. A me sembra qualcosa di naturale che due persone che vivono nella stessa casa per sei mesi o diventano amiche oppure discutono. Evidentemente io e Helena eravamo compatibili perché ci sono state altre persone che hanno fatto questo percorso con me e che non sento tutti i giorni. Credo che sia anche un fattore caratteriale, noi ci siamo trovate, ci vogliamo bene e credo che sia qualcosa di assolutamente normale"

