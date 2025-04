Grande Fratello, Jessica Morlacchi in imbarazzo a Pomeriggio 5: commento scomodo su Luca Calvani

News VIP

Ospite della puntata di Pomeriggio 5, Jessica Morlacchi si è trovata a doversi difendere dall'accusa di essersi innamorata di Luca Calvani al Grande Fratello.

Jessica Morlacchi ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello e ora si gode il successo, tornando a fare musica ma anche presenziando in alcuni programma di Canale 5, come Pomeriggio 5. Proprio nello studio del programma condotto da Myrta Merlino, l’ex gieffina finisce nel mirino di una opinionista per i sentimenti d’amore provati per Luca Calvani. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi in difficoltà a Pomeriggio 5

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, senza dubbio una personalità chiave del reality show di Canale 5. La cantante ha trovato la nuova spinta per riprendere a fare musica, sostenuta da tantissimi fan, ma è anche presente spesso e volentieri nei programmi della rete, in questo caso nel salotto di Pomeriggio 5, che rimarrà a Myrta Merlino anche il prossimo anno come ha confermato Alfonso Signorini, azzerando il gossip delle ultime settimane.

Nel corso della puntata si è parlato dell’amore e, in particolare, del fatto di annullarsi per un’altra persona quando si è innamorati. Morlacchi non ha fatto mistero di diventare una persona molto più debole quando si tratta di sentimenti, credendo che tutti siamo fragili quando innamorati ed ecco che, immediatamente, è arrivato il commento pungente di Patrizia Groppelli, che le ha ricordato la cotta per Luca Calvani nella casa del GF. Secondo l’ospite, Morlacchi non sarebbe così quadrata come vuol fare credere dato che si è innamorata di Luca Calvani, pur sapendo della sua omosessualità. Ma come ha replicato la vincitrice del Grande Fratello a questa insinuazione sibillina?

Jessica Morlacchi parla di Luca Calvani a Pomeriggio 5

Dopo aver espresso la sua idea sull’amore e sulle relazioni, Jessica Morlacchi è rimasta pietrificata quando Patrizia Groppelli ha tirato in ballo la sua cotta per Luca Calvani, durante i mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello. Vedendola in difficoltà per la scomoda insinuazione, Marina La Rosa è immediatamente intervenuta per difenderla, facendo notare che ci si può innamorare di chiunque e che non c’entra la sessualità. Morlacchi, ripresa parola, ha fatto poi notare:

“Non volevo parlare di questa cosa, ma ricordiamoci che Luca è stato con una compagna e ha avuto una figlia”.

Groppelli, tuttavia, non è stata clemente vedendo la vincitrice del Grande Fratello in difficoltà e ha ricordato che, oltre ad essere dichiaratamente omosessuale, Luca ha anche un marito. Dunque, a prescindere da tutto, non avrebbe dovuto avvicinarsi ad un uomo impegnato, perché si può scegliere prima di innamorarsi. Mentre La Rosa ha tentato nuovamente un salvataggio nei confronti di Jessica, Myrta Merlino ha preso la parola per cambiare argomento, forse volendo evitare ulteriori scivoloni.

