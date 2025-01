Grande Fratello, Jessica Morlacchi contro tutti: confronto acceso con Helena, Amanda e Luca in puntata

News VIP

Nella nuova puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi torna nella casa e si confronto con Amanda Lecciso, Luca Calvani e Amanda Lecciso. Ecco cosa è successo.

Dopo aver deciso di sottrarsi alla Nomination d’ufficio imposta dal Grande Fratello a causa dello scontro con Helena Prestes, Jessica Morlacchi torna nella casa durante l’ultima puntata del reality show in onda su Canale 5. La cantante si è confrontata con Amanda Lecciso, Luca Calvani e poi con la modella brasiliana, eliminata a sorpresa al televoto lo scorso lunedì. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi chiarisce con Amanda Lecciso poi si scaglia contro Luca Calvani

Quando il Grande Fratello ha deciso di punire Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi per il loro terribile comportamento in casa, la cantante si è categoricamente rifiutata di finire in Nomination d’ufficio dichiarando di essere la parte lesa nello scontro con la modella brasiliana e di non voler essere associata a lei, per poi lasciare definitivamente il reality show di Canale 5. La decisione di Jessica è stata molto discussa e nel corso della nuova puntata del Gf la cantante è tornata in casa per confrontarsi con alcuni inquilini. Morlacchi ha voluto parlare con Amanda Lecciso con la quale inizialmente aveva un bellissimo rapporto d’amicizia prima di allontanarsi l’una dall’altra, e con lei c’è stato un bel dialogo dato che la pugliese ha confidato di non sapere neppure lei il motivo del loro allontanamento, ma di aver visto Jessica cambiare in peggio.

Ma non è Amanda il vero problema quanto Luca Calvani. Morlacchi ce l’ha tantissimo con l’attore toscano per come è andato a finire il loro rapporto, al punto da decidere di non tutelarlo più e rivelare il segreto che hanno condiviso per mesi. Luca si sarebbe infilato nel letto sotto le coperte con Jessica per darsi piacere, chiedendole poi di non dire nulla e contribuendo così a farle credere che tra loro ci fosse altro. Luca è andato in Mistery per parlare con Jessica che l’ha immediatamente attaccato per una frase che non le è piaciuta affatto.

“Tranquillo sono abituata ai suoi giochetti, non è carino dire ad una donna che si è infilata nel tuo letto. Abbiamo scherzato, ho capito… Io non mi sono infilata nel tuo letto, sei tu che ti sei infilato nel mio e mi hai invitato a dormire con me. Quando stai nella casa pensa alla prossima persona da tutelare, non pensare al tifo che senti per me nello studio, fammi questa cortesia. Il piacione da 3 euro”.

Insomma, Jessica ha voluto sottolineare ancora di più quanto Luca l’abbia illusa per poi darle la colpa di tutto. Calvani non ha voluto ascoltarla e ha deciso di lasciare la stanza e tornare in salotto, divertendo molto Alfonso Signorini per la sua reazione teatrale, mentre Jessica ha continuato a lanciare accuse e frecciatine. È chiaro che tra loro al momento non ci potrebbe mai essere una riconciliazione, mentre con Helena Prestes il discorso è diverso.

Grande Fratello, Jessica si rifiuta di chiedere scusa a Helena

Dopo aver chiarito la situazione con Amanda Lecciso e aver discusso nuovamente con Luca Calvani, Jessica Morlacchi ha fatto il suo ingresso nello studio del Grande Fratello per confrontarsi anche con Helena Prestes. La relazione tra le due gieffine si è deteriorata notevolmente settimana dopo settimana, quando Jessica ha iniziato ad accusare la modella brasiliana di voler dividere Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La situazione è degenerata quando a tavola Helena si è rifiutata di passare il cesto del pane a Jessica e lei ha iniziato a insultarla molto pesantemente, arrivando anche a scadere in parole razziste e xenofobe, fino a che lei ha preso un bollitore e lo ha riempito di acqua fredda per tirargliela addosso, fermata da Javier e Maxime. In studio, Helena ha ammesso di aver sbagliato per il gesto del bollitore ancora una volta e poi ha chiesto a Jessica di chiederle scusa per le frasi dette e per l’atteggiamento xenofobo che è davvero inqualificabile, ma Morlacchi si è difesa e ha ammesso di non dover nessuna scusa alla modella.

Le opinioniste del Gf si sono scagliate contro la cantante consigliandole di non fare un’altra figuraccia e comprendere che lei stessa ha sbagliato aizzando le persone le une contro le altre, usando parole durissime e irripetibili che non dovrebbero mai essere usate contro un’altra persona, eppure lei è rimasta stoicamente nella sua posizione. Jessica ha comunque concluso il confronto con Helena ammettendo di non avercela con lei, tanto da non escludere che dietro le quinte potrebbero fare pace definitivamente e tornare a divertirsi insieme come nei primi giorni del Grande Fratello. La cantante è furiosa con Luca e non lo nasconde ma anche in questo caso tutti le hanno consigliato di smetterla con questo odio, perché non sta facendo una bella figura dal momento.

