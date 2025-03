Grande Fratello, Javier spiega perché non ha difeso Helena contro il gruppo: "Non voglio finire nelle loro clip di merd*!

News VIP

Javier Martinez ha spiegato perché non ha difeso Helena Prestes durante la lite con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

La giornata di ieri per gran parte dei concorrenti del Grande Fratello, doveva essere una giornata di svago e relax fuori dalla Casa. Per i gieffini, fatta eccezioni per gli ultimi arrivati, Maria Teresa, Mattia e Federico, è stata organizzata una gita fuori porta che, tuttavia, non ha avuto l'effetto sperato.

Grande Fratello, Javier Martinez durissimo contro i Shailenzo: "Io non voglio essere avvicinato, paragonato ne accostato a loro"

Gli inquilini, al rientro in Casa, hanno raccontato di una lite accesissima che si è scatenata tra Helena e Shaila e in cui hanno preso parola anche Lorenzo, Chiara e Zeudi difendendo, ovviamente, la ballerina campana. Sembra che tutto sia iniziato da un frase della modella brasiliana mal intrepretata da la Gatta che ha ritenuto ancora una volta, ipocrita l'atteggiamento di Helena. Quest'ultima si è complimentata con Shaila per aver preso le distanze da un rapporto tossico ovvero quello con Spolverato e la ballerina ha invece affermato che la brasiliana è in realità contenta di vederli in separati. Come detto, sul litigio, si sono esposti anche Lorenzo ( che pare sia a rischio squalifica) e altri gieffini che lo difendono.

Helena, ieri sera, ha avuto un grande momento di sconforto e ha pianto tra le braccia di Stefania Orlando lamentandosi anche che Javier non ha preso le sue difese. A tal proposito, l'argentino, ha chiarito il suo punto di vista con la stella Orlando, Mattia, MariaVittoria e Jessica. Il pallavolista ha voluto precisare di non aver preso parte alla questione perché non vuole dare ulteriore visibilità al gruppo capitanato da Lorenzo (quello di Helena è ormai molto indebolito dopo l'eliminazione di Luca, Iago e Amanda). Queste le parole di Javier che poi ha chiarito anche con Helena:

"Mi sono arrabbiato perché era la quinta volta che le dicevo che a quelle persone non si deve neanche avvicinare. Io con loro non ci litigo perché nelle loro clip di me**a non ci voglio finire. Io ho un'idea di amore completamente diversa dal loro. Io non voglio essere avvicinato, paragonato ne accostato a loro. Perché uno che prende a calci le cose e dice me**a alla propria ragazza e il giorno dopo fa come se non fosse successo niente non c'entra nulla con me. E tutto questo è nato perché lei da buona ha voluto fare un complimento a Shaila. Ma che ti frega di farle un complimento".

La Orlando, dal canto suo, è stata molto categorica sugli "Shailenzo":

"Non credo nulla a quello che fanno, Lorenzo muove i fili di tutti gli altri..."

In effetti, i comportamenti di Lorenzo sono determinanti per Shaila, Giglio, Chiara e Zeudi. Come si muove lui, si muovono di conseguenza gli altri. Molti utenti sperano che il gruppo venga (finalmente) indebolito con dinamiche che risulterebbero più equee e meno scontate.

