Grande Fratello: Javier mette un punto alla sua frequentazione con Chiara

Il pallavolista argentino si tira indietro con l'ex corteggiatrice. E' già finita la storia tra i due gieffini.

Nelle ultime settimane, il pallavolista Javier Martinez aveva manifestato un certo interesse per Chiara Cainelli, nuova concorrente del Grande Fratello. Durante una conversazione con Mariavittoria Minghetti, Javier aveva confessato di essere colpito non solo dall’aspetto fisico di Chiara, ma anche dal suo temperamento tranquillo e riflessivo, caratteristiche che sembravano rispecchiare la sua personalità.

Grande Fratello, Javier chiude con Chiara: "Non è scoccata quella scintilla"

Questo iniziale feeling ha portato i due a trascorrere molto tempo insieme, confrontandosi su argomenti profondi come l’amore e le relazioni. La loro vicinanza li ha condotti a un bacio, un momento che avrebbe potuto rappresentare l’inizio di qualcosa di speciale.

Il bacio che non accende la scintilla Tuttavia, il tanto atteso colpo di fulmine non è arrivato. Confidandosi con Luca Calvani, Javier ha ammesso di non provare quel trasporto emotivo che sperava nascesse:

"Forse anche baciandola speravo mi venisse… aspettavo quella luce che si accendeva, per quello dico se devo darmi del tempo e continuare così con lei, però dall’altra parte le faccio del male se continuo così e sarebbe egoista, poi tornare indietro sarebbe un danno troppo grande."

L’atleta ha lasciato intendere di trovarsi in una situazione delicata, tra il desiderio di dare tempo alla conoscenza e la consapevolezza che continuare potrebbe ferire Chiara. Anche Chiara ha condiviso i suoi dubbi, confidandosi con Shaila Gatta. La giovane ha ammesso di non aver provato un vero trasporto emotivo nonostante il bacio:

"Quando ci siamo baciati ho detto: ‘Bello tutto, però non c’è… non lo conosco lui, non sento niente.’ Non sentivo, magari sentivo la complicità fisica, ma non sentivo quel trasporto di testa che mi faceva lasciare andare. La cosa che mi ha fatto stare male è l’essermi data tante colpe per essermi lasciata andare per un bacio del cavolo."

Javier, dopo aver parlato con Luca, ha deciso poi di dire tutto ciò che sente anche a Chiara:

Alla base di tutto tu mi fai stare bene, sei una donna che mi piace sotto molti punti di vista. Con te sono sempre stato bene. Ma in qualche maniera non ‘è scattata la cosa che doveva scattare. Dopo quello che è successo ieri tra me e te, sarebbe scattata quella cosa, ma questo non è successo, non è che mi aspettavo l’amore, ma almeno qualcosa, un passetto che poteva stimolarmi ad andare avanti. E continuare facendo finta di nulla sarebbe ipocrita e non giusto

