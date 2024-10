Grande Fratello, Javier Martinez su Shaila Gatta: "Sono pronto a qualsiasi cosa" (VIDEO)

News VIP

Al GF, Javier Martinez ha rivelato che non sa cosa aspettarsi dal ritorno di Shaila Gatta nella Casa, ma di essere pronto a qualsiasi cosa.

Questa sera, lunedì 28 ottobre 2024, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello e la Casa riaccoglierà Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo la settimana trascorsa al Gran Hermano. Il ritorno dell'ex velina porterà sicuramente a un confronto con Javier Martinez, dopo che i due si erano detti addio la settimana scorsa. Javier aveva manifestato il suo affetto alla gieffina, ma a sorpresa, dopo giorni di effusioni e conferme, Shaila aveva chiuso con lui, dichiarando di non volerlo aspettare fuori dal reality di Canale5, perché non sentiva nulla per lui.

GF, Javier Martinez su Shaila Gatta: "Sono pronto a qualsiasi versione mi mostrerà"

Chiacchierando in giardino con Yulia Bruschi e Ilaria Galasso, Javier Martinez ha ammesso di essere pronto a qualsiasi cosa succederà con il ritorno di Shaila Gatta. Il pallavolista argentino ha rivelato che non sa se la gieffina che comparirà davanti a lui sarà aggressiva o arrabbiata, ma che è pronto a qualsiasi scenario. Javier ha anche aggiunto che se Shaila dovesse chiedergli una seconda chance non sa in che modo reagirebbe, perché poco prima di abbandonare la Casa del GF, l'ex velina gli ha detto che non se la sente di aspettarlo fuori dal programma.

Javier, che non sa che al Gran Hermano, Shaila e Lorenzo si sono riavvicinati, ha confermato che tra lui e l'ex velina c'è stata una certa intimità e che sperava che Shaila si comportasse in maniera più matura con lui. "Se non era convinta, perché ha trascorso tutte quelle notti con me?".

Il gieffino ha ammesso di provare ancora qualcosa per la concorrente, perché Shaila con i suoi comportamenti gli ha lasciato intendere che avesse dei sentimenti per lui. Rispetto ai giorni precedenti, Javier sembra aver acquisito maggiore lucidità e potrebbe aver compreso che Shaila non è stata davvero sincera fino in fondo

GF, Javier Martinez su Shaila Gatta: "Volevo lei e pensavo che fosse vera"

Continuando il discorso con Yulia, Javier ha dichiarato che era molto preso da Shaila e che desiderava semplicemente conoscerla e che sperava che lei fosse stata onesta con lui.

Il pallavolista ha poi ammesso che è da una settimana che non dorme, perché cerca di comprendere le motivazioni dell'ex velina.Javier ha anche dichiarato che, qualora Shaila gli chiedesse scusa e ammettesse di aver giocato con lui, allora, non tornerebbe indietro e potrebbe finalmente voltare pagina, dimenticandola.

Yulia gli ha consigliato di mantenere i nervi saldi, perché sarà un confronto molto duro quello che lo aspetta questa sera. Anche per la Bruschi sembra molto artefatto il comportamento di Shaila e che aveva notato quanto era stata strana la gieffina poco prima di lasciare la Casa.

