Grande Fratello, Javier Martinez si sbilancia verso Helena Prestes ma molti non gli credono più

News VIP

A poche ore dalla ventottesima puntata del Grande Fratello, il pallavolista argentino si è confidato con D'Apice al quale ha confessato che negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato nei confronti di Helena.

Nel corso di una recente conversazione con Alfonso D'Apice all'interno della casa del Grande Fratello, Javier Martinez ha espresso apertamente i suoi sentimenti verso Helena Prestes, ammettendo di non riuscire a stare lontano da lei.

Grande Fratello, Javier Martinez su Helena Prestes: Io non ce la faccio a stare staccato da questa ragazza"

L'argentino, parlando con Alfonso, ha infatti dichiarato:

"La verità è che io non ce la faccio a stare staccato da questa ragazza e questo è un dato di fatto. Io non ce la faccio, quando lei si avvicina mi viene da abbracciarla. Come lei dice che il mio abbraccio a lei fa bene, è viceversa la cosa. Mentre prima cercavo di giustificare la cosa, per dire che è una cosa solo sua, ora io sto capendo che è una cosa da ambedue le parti".

Queste parole segnano un cambiamento significativo nell'atteggiamento di Javier, che in precedenza aveva manifestato interesse per Zeudi Di Palma e definito il suo rapporto con Helena come una semplice amicizia. Ora, invece, riconosce che i sentimenti sono reciproci e non vuole più reprimere ciò che prova.

Alfonso D'Apice ha suggerito a Javier di mettere al primo posto il proprio benessere, anche se questo potrebbe causare sofferenza ad altri. Javier ha risposto:

"Non voglio darmi assolutamente nessun tipo di freno su quello che voglio fare. E soprattutto questo è un contesto che devo ammettere che mi limita. Mi rendo conto che io non sono fatto per creare una relazione qui dentro, non ce la faccio a lasciarmi andare e il mio percorso qui dentro lo ha dimostrato chiaramente. Questo è un problema mio, c'è qualcosa che mi frena. Capisco che il mio comportamento in questo momento è incoerente con quello che ho detto. Mi prenderò la responsabilità, mi prenderò gli insulti, massacratemi, fate quello che volete! Se mi andrà di abbracciare Helena lo farò".

Questa evoluzione ha avuto un impatto anche su Zeudi, che ha deciso di tirarsi indietro. Vedendoli vicini, ha infatti dichiarato: " Io non c'entro nulla con voi, sareste una bella coppia".

La dinamica tra Javier, Helena e Zeudi ha catturato l'attenzione sia all'interno della casa che tra il pubblico. Nella Casa, tutti gli inquilini si sono espressi su questo cambiamento improvviso di Javier. Alcuni sono convinti che il suo atteggiamento sia cambiato dopo l'arrivo di un aereo con un messaggio da parte della famiglia dell'argentino che lo ha spinto verso la Prestes. Il 29enne originario di Cordoba, per la prima volta, è sotto accusa da parte anche del pubblico. Il suo improvviso cambiamento verso Helena non appare del tutto sincero agli occhi dei telespettatori che erano convinti che invece avesse un reale interesse verso Zeudi. Javier, tuttavia, in questi 4 mesi di reality, si è mostrato interessato anche a Shaila e Chiara oltre che a Helena e Zeudi e sembra sia desideroso di crearsi una storia nel programma più che provare dei veri sentimenti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .