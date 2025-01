Grande Fratello, Javier informa Zeudi che pensano tutti sia furba, lei si difende: "Ho preso io un palo da Helena"

News VIP

Dopo aver trascorso la serata in tugurio, Javier ha raggiunto Zeudi in camera per riferirle cosa pensano gli altri inquilini di lei.

Al Grande Fratello, Zeudi e Javier anche questa notte, si sono ritrovati in camera da letto tra coccole e confidenze. Il rapporto tra l'argentino e l'ex Miss Italia si sta intensificando ed entrambi sono ormai sono in una sorta di guerra fredda nei confronti di Helena Prestes con la quale a malapena si scambiano qualche parola di circostanza.

Grande Fratello, Zeudi accusata dal gruppo di essere una stratega, Javier la difende

Zeudi e Javier si sono confidati questa notte, su alcuni commenti che l'argentino ha ascoltato in tugurio riferendoli a Zeudi. A quanto pare, molti di loro hanno messo in discussione la sua lealtà, ipotizzando che il suo ingresso nella Casa fosse strategico, con il preciso obiettivo di avvicinarsi a Helena. Consapevole della delicatezza dell’argomento, Javier si affretta a chiarire: "Non è una cosa che penso io", per evitare fraintendimenti.

Zeudi ha ascoltato con attenzione e, visibilmente infastidita, cerca di spiegare il suo punto di vista. Racconta di essersi avvicinata alla modella non solo per la sua bellezza, ma anche perché aveva colto dei segnali ambigui, che l’avevano portata a credere che potesse esserci un’intesa più profonda: "Lei mi cercava la mano", ha confessato. Ripensando ai consigli ricevuti dagli altri concorrenti, che l’avevano incoraggiata a proseguire questa conoscenza, ora si sente delusa e amareggiata. Con un velo di disillusione, ha commentato seccamente: "Pensassero quello che vogliono", e poi, con un pizzico di amarezza, ha poi aggiunto: "Il palo l'ho preso io".

Javier, dispiaciuto nel vederla così abbattuta, ha provato a rincuorarla stringendola in un affettuoso abbraccio. Le ha poi suggerito di non dare troppo peso ai giudizi altrui e di viversi questa esperienza con più leggerezza, senza lasciarsi condizionare dalle parole degli altri: "Non pensare a queste cose", le dice con dolcezza. Infine, per tranquillizzarla definitivamente, ha concluso: "Io non penso che tu sia furba".

Zeudi contro Helena: "Le manca fare l'amore, ma fatemi stare zitta. Per un maschio che nemmeno la vuole"

Nel tardo pomeriggio di ieri, c'è stato un breve ma acceso scontro tra le due ex amiche, Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Tutto è iniziato durante una sessione fotografica, in cui Zeudi e Stefania Orlando dovevano posare con un body painting sul corpo. L'ex Miss Italia, però, ha espresso il suo imbarazzo nel farsi dipingere, dicendo di sentirsi a disagio. A quel punto, Helena ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina, rispondendole in modo provocatorio:

"Ma di cosa ti vergogni? Non è di questo che dovresti vergognarti, ma di essere stata falsa con me."

Zeudi, colta di sorpresa, ha scelto di non reagire direttamente, ma visibilmente scossa, si è rifugiata in camera, scoppiando in lacrime di fronte a Shaila, Chiara Cainelli e Lorenzo. Tuttavia, nel raccontare l’accaduto, la napoletana ha dato la sua versione dei fatti, scatenando un’ondata di rabbia contro Helena.

A quel punto, Shaila e Lorenzo hanno esagerato con le parole, lasciandosi andare a commenti discutibili. Shaila ha attaccato duramente la modella:

"Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera… è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore. Se è frustrata, le regalo un viaggio in Tibet così si rilassa e non rompe i maroni."

Zeudi, ancora scossa, ha rincarato la dose con una frase sibillina, lasciando intendere che Helena stesse soffrendo per una questione di cuore:

"A lei quello le manca, ma fatemi stare zitta. Per un maschio che nemmeno la vuole."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .