Grande Fratello, Javier e Helena tornano a discutere per Lorenzo Spolverato: "Lui passa e lei lo guarda"

Nella Casa del Grande Fratello, emergono nuovi attriti per l'argentino e la modella brasiliana che ieri notte hanno dormito separati.

Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, si è scatenato un acceso confronto tra Javier Martinez e Helena Prestes che ha attirato l’attenzione di tutti. La discussione, scatenata da un innocuo scambio di battute che ha coinvolto anche Lorenzo Spolverato, ha evidenziato le tensioni crescenti all’interno della convivenza. Javier ha confessato nuovamente di avere dei dubbi su Helena e sul suo comportamento nei confronti di Lorenzo.

Grande Fratello, la gelosia di Javier nei confronti di Lorenzo

La modella brasiliana, per l'argentino, appare sempre troppo interessata a ciò che fa e dice il modello milanese e Javier ha espresso chiaramente il suo malcontento a Helena:

"A me non vedrai mai fare una battuta a Shaila, soprattutto ora che sto con te, né a Chiara e né a Zeudi. A me non importa, sono persone che non mi interessano... ora fai quella faccia di una persona delusa, mi stai trasmettendo questo. Poi c'è un'altra cosa che però non mi ricordo, ma c'entrava sempre lui. Io non so se tu sei alla ricerca di qualcosa, era un dettaglio... sai qual è il problema? Che a me me l'hanno messa tantissime volte nel cul* per dei dettagli che non vedevo e sarà un'insicurezza mia, che i dettagli mi mettono un po' il campanello d'allarme. E io ne voglio parlare con te, non ti sto accusando. Lo so quanto mi dimostri tu e questa cosa mi fa impazzire. Ogni giorno che passa mi sto prendendo sempre di più, mi piaci sempre di più. Mi stai portando in una strada che io nemmeno pensavo di percorrere ed è normale che certe volte, certi dettagli, a me fanno dire 'Okay, calma, siediti e osserva'. Perché se non me ne fregava un ca**o avrei continuato così. Avrei detto: 'Okay, stiamo qua poi quando usciamo fuori le do un calcio in cul* e ciao'. In senso figurato ovviamente, non letteralmente. Però siccome so quanto tu stai diventando importante, sotto tutti i punti di vista per me, quanto mi sto prendendo di te, a me questi dettagli mi toccano. Non mi va di fare la scenata di gelosia davanti a tutti, ti prendo da parte e te ne parlo. Non stiamo litigando, non alzare la voce perché non c'è bisogno.”

Helena, presa alla sprovvista, ha cercato di stemperare gli animi:

“Per una battuta? Io ti sto ascoltando, per adesso non voglio dire niente, ti sto ascoltando. Tu hai fatto una foto l'altro giorno con lui, anche lei ti ha fatto i complimenti per la salsa che avevi fatto. Io, infatti, ho semplicemente detto che faceva freddo, che ho detto? Non ho detto 'Lorenzo bravo, sei sempre più bravo'. Ho fatto solo una battuta. Stai analizzando il mio comportamento, stai dicendo che io cerco ancora una persona e io adesso sto cercando di capire se è gelosia o se non ti fidi di me. Questo mi fa innervosire perché se io ti do la mia fiducia e tu non ti fidi, è grave e mi infastidisce.”

Tra i due ragazzi, tuttavia, le tensioni sono rimaste e Javier e Helena hanno poi dormito separati.

Dopo la conversazione con la modella, Javier si è confidato con Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi:

"Mi viene anche difficile immaginare che io possa essere geloso di Lorenzo, oppure anche che non mi fidi di lei. Lo so che lei mi dimostra tantissimo però ci sono questi dettagli... sicuramente c'è una mia insicurezza di fondo. Però se mentre parliamo, passa Lorenzo e lei lo guarda... lei si è distratta e l'ha seguito fino alla sauna e allora lì me ne sono andato: 'Ho detto, continua a guardare la sauna che è più interessante' e me ne sono andato. Se so che questa cosa da fastidio io non lo faccio. A me non sfuggono questi dettagli, non mi sfugge più niente. Se ti dico che certe cose mi danno fastidio, non le fare. Lei mi dice che magari è perché prova più antipatia nei confronti di Lorenzo, però io non gli darei questa importanza. Non mi va di fargliela passare.”

La questione era stata già affrontata nel corso del penultimo appuntamento con il reality, poco prima di San Valentino. Javier, vendendo una clip di Helena in cui più volte mostrava il suo malcontento nei confronti di Lorenzo, si è molto indispettito tanto da creare una frattura proprio durante la diretta. La coppia, infatti, non ha voluto partecipare al gioco delle coppie che il Grande Fratello aveva riservato per loro e per gli altri fidanzati della Casa. La scorsa settimana, tuttavia, sembrava che i due ragazzi avessero chiarito la questione che invece è riemersa pochi giorno dopo.

La dichiarazione nata per un “fa freddo” detto a L.

😂SURREALI😂#helevier pic.twitter.com/kP3HMkXH8U — Helevier (@Helevier_) February 20, 2025

