Grande Fratello, Javier durissimo con Shaila e Lorenzo: “Possono pure farmeli vedere mentre scop*no!"

Nelle ultime ore trascorse al Grande Fratello, Javier Martinez, parlando con Ilaria Galassi, si è detto molto deluso da Shaila Gatta: " Per lei prima veniva il gioco, sento una delusione totale"

Mentre al Gran Hermano a Madrid, Shaila Fatta e Lorenzo Spolverato sono sempre più "pericolosamente" vicini, al Grande Fratello italiano, Javier Martinez, da ormai giorni parla dell'ex velina con tanto rammarico e una certa rabbia che fa fatica a nascondere.

Grande Fratello, Javier Martinez deluso da Shaila: "Niente e nessuno mi toglierà dalla testa che per lei prima veniva il gioco."

Durante una lunga conversazione in giardino con Ilaria e Pamela, il pallavolista, ha lasciato trasparire tutta la sua amarezza e la determinazione di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita.

Nonostante Javier non sia ancora a conoscenza dell’intensa vicinanza tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF spagnolo, ha mostrato una decisa presa di posizione nei confronti di quella che ormai considera una questione chiusa. Con tono risoluto, ha dichiarato:

"Mi possono far vedere pure mentre scop**no che non me ne frega niente!", evidenziando il suo stato di totale disillusione rispetto al legame con Shaila. Questa frase, così diretta e carica di disprezzo, ha messo in evidenza quanto Javier si senta ormai lontano da Shaila, sia emotivamente che mentalmente. Javier ha poi approfondito la questione, spiegando alle sue compagne di casa che il legame con Shaila non ha mai avuto una vera base solida su cui costruire qualcosa di duraturo. Con una punta di amarezza, ha ammesso: "Sono consapevole del fatto che non c’è stata una storia d’amore sulla quale posso permettermi di rimanere così male."

Tuttavia, Javier non ha negato completamente i sentimenti che provava. Ha riconosciuto che, nonostante tutto, il legame che sentiva verso Shaila non era privo di profondità. Ma ciò che lo ha portato a questa decisione finale è stata la constatazione che per Shaila il gioco e la strategia avevano sempre avuto la priorità su qualsiasi coinvolgimento emotivo:

"Niente e nessuno mi toglierà dalla testa che per lei prima veniva il gioco."

Shaila e Lorenzo sempre più vicini al Gran Hermano

Oltre alla delusione, Javier ha ammesso di provare anche rabbia e rancore nei confronti di Shaila.. "Sento anche un po’ di rabbia e rancore nei suoi confronti", ha confessato apertamente alle coinquiline, rivelando quanto la delusione abbia lasciato un segno profondo in lui. Nonostante ciò, non ha potuto fare a meno di riconoscere che certi momenti condivisi con Shaila gli mancano ancora: "Per quanto sia una persona che mi manca, mi mancano certi momenti...".

Intanto, nella Casa del Gran Hermano, Shaila e Lorenzo sono sempre più vicini e quasi ormai inseparabili. Ogni occasione è buona per stare l'uno vicino all'altra e scambiarsi coccole effussioni e anche dichiarazioni espliciti della loro grande attrazione fisica. L'ex velina ha confessato di credere di essersi innamorata veramente e sorprendentemente di Spolverato.

