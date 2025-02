Grande Fratello, Javier conferma il bacio con Helena: "E' stato bello"

News VIP

Colpo di scena nella notte: Javier Martinez e Helena Prestes si sono finalmente baciati. L'argentino, questa mattina, si è confidato con Amanda Lecciso.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ed Helena Prestes hanno finalmente affrontato apertamente i loro sentimenti reciproci. Nonostante inizialmente Javier avesse definito il loro legame come una semplice amicizia, durante la diretta ha ammesso che ciò che prova per Helena va oltre. Tuttavia, ha espresso la sua preoccupazione di poterla deludere, data l'intensità del loro rapporto. Helena, dal canto suo, non ha mai nascosto il forte interesse per il pallavolista argentino, rendendo chiari i suoi sentimenti sia a lui che al pubblico.

Grande Fratello, Javier conferma il bacio con Helena: "Volevo darle un bacio, perché dal bacio si capiscono tante cose"

Dopo la puntata, i due si sono ritrovati in giardino per un confronto sincero. Helena ha condiviso le sue emozioni e con, grande sorpresa, Javier ha ammesso si sentire le stesse cose che sente la modella brasiliana.

Successivamente, le telecamere hanno catturato momenti di grande complicità tra i due. In veranda, accoccolati su un dondolo e avvolti in un plaid, si sono scambiati gesti affettuosi. Nella notte, Helena ha raggiunto Javier nel suo letto. Le immagini hanno mostrato i due sotto le coperte e tra i due ragazzi è scattato finalmente il bacio.

Al risveglio, Javier si è confidato con l'amica Amanda Lecciso, rivelando:

"Ieri ci siamo baciati! È stato anche fuori dalle coperte. È venuta a salutarmi ieri sera ed è partito un bacio naturale, è stato bello! Però non voglio dare… Le ho detto: 'Hele, facciamo le cose con calma! Buonanotte, vai da Amanda, non dormiamo insieme…'. Volevo darle un bacio, perché dal bacio si capiscono tante cose. Non ho provato nessun tipo di distacco, è stato interessante, è stato bello. Non voglio darmi nessun titolo adesso, tutto qua. Voglio che le cose vadano in maniera tranquilla. Qua è impossibile, ma ci voglio almeno provare!".

Anche le coinquiline Stefania Orlando ed Eva Grimaldi hanno espresso la loro felicità per questo sviluppo. Eva ha commentato: "Insieme siete di una bellezza da togliere il fiato. È da tanto che non c’è una coppia così bella!". Javier ha ribadito la sua intenzione di non affrettare le cose, desiderando vivere il rapporto con Helena in modo naturale e senza etichette.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .