Grande Fratello, Javier ammette un interesse verso Zeudi: "Lo dirò ad Helena"

Nel pomeriggio, il pallavolista argentino, chiacchierando con Emanuele, Alfonso e Maxime, ha ammesso che quello che era partito inizialmente come un gioco con Zeudi, potrebbe prendere una piega inaspettata.

Javier Martinez ha confidato ai suoi amici di provare un reale interesse per Zeudi Di Palma. Come riportato in precedenza, i due gieffini hanno trascorso una notte insieme, tra conversazioni profonde e abbracci affettuosi. Tuttavia, il contenuto delle loro parole sembra andare ben oltre i confini di una semplice amicizia.

Grande Fratello, Javier Martinez: "Dirò tutto a Helena, non c’è nulla da nascondere"

Anche nella giornata odierna, i due sono stati visti molto vicini. Zeudi, però, ha dichiarato che tra loro non c’è nulla di romantico. Javier, invece, ha ammesso agli amici di essere attratto da lei e ha aggiunto che, se non si trovassero nella casa del Grande Fratello, avrebbe già tentato un approccio:

"Potrebbe succedere qualcosa tra me e lei? Il punto è che, se mai accadesse, bisogna considerare tanti aspetti. Io so quanto Zeudi fosse coinvolta da Helena, ma per me è diverso. Una volta Helena mi disse: ‘Sai che ti vedrei bene con Zeudi?’. E io risposi di no. Ora potrebbe pensare che mentissi. Dirò tutto a Helena? Certo, non c’è nulla da nascondere. È vero che qui tutto viene amplificato, ma tra me e Zeudi c’è stato solo un lungo dialogo e qualche abbraccio. Se ci siamo limitati agli abbracci perché siamo nella casa? Può essere."

Javier ha poi raccontato un episodio curioso della serata precedente:

"Ieri io e Zeudi abbiamo deciso di fare uno scherzo a Helena. Le abbiamo fatto credere che tra noi ci fosse qualcosa e le abbiamo detto, attraverso il vetro del tugurio: ‘Io e Zeudi dobbiamo parlarti’. Lei ha cominciato a innervosirsi, ma era tutto uno scherzo. È stato un gioco, nulla di calcolato. Mai avremmo immaginato di passare del tempo insieme quella notte. Se dovessi descrivere come mi sento adesso con una parola? Confuso."

Resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra i due e quale sarà la reazione di Helena quando scoprirà tutta la verità. I numerosi e agguerriti fan della modella brasilana non hanno preso bene questo strano avvicinamento tra Zeudi e Javier, le due persone con cui la Prestes ha più legato dentro la Casa e per le quali non ha mai nascosto di provare qualcosa di più forte di una semplice amicizia. Helena, nei giorni trascorsi fuori dal reality show, ha persino ammesso che vorrebbe lasciarsi andare di più con l'ex Miss Italia, anche perché con Javier, oltre ad un'attrazione fisica confessata reciprocamente, non sono mai voluti andare oltre e costruire un rapporto più intimo.

