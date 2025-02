Grande Fratello, Jasmine Carrisi entra nella casa? Ecco come ha risposto

News VIP

Jasmine Carrisi ha sorpreso la zia Amanda Lecciso nella casa del Grande Fratello e c’è chi mormora che potrebbe diventare una nuova concorrente. Ecco la verità.

Vedendo la zia Amanda Lecciso in difficoltà nella casa del Grande Fratello, Jasmine Carrisi ha voluto farle una sorpresa e mettere le cose in chiaro con alcuni inquilini del reality show di Canale 5. Ora, tuttavia, si mormora che Alfonso Signorini stia pensando di arruolarla come concorrente ufficiale, ma sarà veramente così?

Grande Fratello, Jasmine Carrisi in difesa di Amanda Lecciso

Amanda Lecciso sta facendo un bel percorso nella casa del Grande Fratello, esponendosi spesso e volentieri come quando ha denunciato il bullismo contro Helena Prestes, creando legami forti e mettendo in discussione quelli creati all’inizio del percorso nel reality show di Canale 5. Amanda si è molto legata alla bella modella brasiliana ma anche a Luca Calvani, e per lei è stato uno shock vederlo lasciare il programma poiché eliminato al televoto. Con Mariavittoria Minghetti, invece, la situazione è complicata dato che le due alternano momenti di grande complicità a discussioni feroci che le allontanano.

Vedendo la zia in difficoltà in alcuni momenti, lontana dalla famiglia da tanto tempo, Jasmine Carrisi ha deciso di entrare al Gf per farle una sorpresa. È stata proprio la madre Loredana Lecciso a rivelare che tra la figlia maggiore e la sorella c’è una grande complicità, tanto che spesso Jasmine preferisce interpellare Amanda prima dei suoi genitori riguardo le questioni più personali e complicate. L’intervento educato ma lucidissimo di Jasmine è piaciuto moltissimo al pubblico del reality show di Alfonso Signorini, tanto che alcuni hanno chiesto alla giovane cantante di entrare a far parte del cast visto che il presentatore sta arricchendo la schiera dei concorrenti, in vista di un prolungamento del programma. Ma come avrà risposto la figlia di Al Bano?

Grande Fratello, Jasmine Carrisi nuova concorrente?

Dopo il suo intervento nella casa del Grande Fratello, in diretta su Canale 5, per difendere la zia Amanda Lecciso, tantissimi fan hanno chiesto a Jasmine Carrisi di candidarsi come nuova concorrente del reality show, dato che Alfonso Signorini sta cercando nuovi volti da inserire in casa. Jasmine non è nuova al mondo della televisione, dato che ha fatto da caposquadra con il padre Al Bano a The Voice e ha partecipato a diversi programmi Rai come ospite. Ma sembra che non sia questo a frenarla.

Lanostratv, infatti, riporta uno stralcio di un’intervista di Jasmine che ammette che non potrebbe mai stare davanti le telecamere 24 ore su 24 perché ha paura di farsi scappare qualcosa di volgare e venire cancellata per quello. Inoltre, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha confidato di essere molto dipendente dal telefono e dai social, motivo per cui soffrirebbe enormemente nella casa del Grande Fratello. Insomma, chi avrebbe voluto Jasmine in casa e con lei una serie di nuove dinamiche visto il suo carattere deciso e scoppiettante, dovrà arrendersi: per ora non rientra nei suoi piani.

