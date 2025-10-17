Grande Fratello, Ivana Mrazova sul set de "Il Diavolo veste Prada 2"

News VIP

Dal GF al grande cinema: Ivana Mrazova nel cast dell'attesissimo sequel de "Il Diavolo Veste Prada"

Una Milano trasformata in un set cinematografico, un film iconico che torna dopo quasi vent’anni e una ex gieffina emozionata come una bambina. Ivana Mrazova>, modella e influencer argentina amatissima dal pubblico italiano, ha raccontato sui social una delle esperienze più incredibili della sua vita: la sua partecipazione come comparsa nel sequel de Il Diavolo Veste Prada.

Il Diavolo Veste Prada 2 sbarca a Milano: anche Ivana Mrazova nel cast delle comparse

La città meneghina, capitale della moda e del glamour, è stata scelta come cornice del secondo capitolo del film cult del 2006. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, le riprese sono iniziate il 1° ottobre e sono proseguite fino al 16 ottobre, coinvolgendo oltre duemila comparse e trasformando le vie del centro in passerelle a cielo aperto. Tra figuranti, curiosi e fan appostati per scorgere una fugace apparizione di Miranda Priestly, Ivana non poteva mancare.

La modella ha condiviso con i suoi follower ogni emozione, dal momento in cui ha messo piede sul set fino al ritorno a casa, con il cuore pieno di gratitudine:

“Ragazzi oggi è una giornata super eccitante perché stiamo andando sul set di uno dei miei film preferiti, Il Diavolo veste Prada 2, ebbene sì. Sarò una delle comparse, ma mi va benissimo, ho detto faccio qualsiasi cosa, lancio le scarpe a Miranda, apro la porta, basta che respiro la stessa aria. Dopo oggi tornerò un’Ivana diversa, quindi cercherò di portarvi con me in questa esperienza”.

Un entusiasmo travolgente che racconta quanto questa occasione sia stata importante per lei, grande amante del mondo della moda e del cinema. Una volta terminata la giornata di riprese, Ivana ha aggiornato i fan con la sua consueta sincerità, spiegando di non aver potuto documentare tutto a causa delle rigide regole imposte dalla produzione:

“Eccomi di nuovo nella macchina, sto tornando dal set, purtroppo non vi ho potuti portare con me perché è blindatissimo. Ci sono penali altissime se si spoilera qualcosa, non si può spoilerare niente, ma vi dico che è stata un’esperienza unica. Dobbiamo aspettare che esca il film, non vedo l’ora di vederlo. Mi sembrava di sognare”.

L’influencer ceca ha descritto l’atmosfera del set come “magica e surreale”, con un team internazionale all’opera per ricreare l’eleganza, l’ironia e la tensione che hanno reso celebre il primo capitolo.

Il ritorno di Il Diavolo Veste Prada non poteva che passare da Milano, cuore pulsante della moda mondiale. Le riprese coinvolgeranno luoghi iconici come via Montenapoleone, il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele, dove si alterneranno scene di passerelle, redazioni e momenti di vita glamour.La pellicola, molto attesa dai fan di tutto il mondo, promette di essere un omaggio alla moda contemporanea. Per Ivana, che ha vissuto per un giorno immersa in quell’universo patinato, è stato un sogno che si realizza. E, come ha confessato lei stessa, “dopo oggi tornerò un’Ivana diversa”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .