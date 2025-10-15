Grande Fratello, Ivana Castorina si confida: "Ero un uomo e ho fatto la transizione"

TGCom24
Anita Nurzia

"Ho fatto la transizione a 19 anni": Ivana Castorina si racconta nella Casa del Grande Fratello.

Al Grande Fratello è arrivato uno dei momenti più intensi di questa edizione. Ieri sera, Ivana Castorina si è lasciata andare a una confessione toccante e autentica, raccontando per la prima volta la sua storia di transizione.

Come riportato da Biccy, la gieffina si è confidata con Giulia Soponariu e Grazia Kendi, spiegando di essere nata uomo e di aver vissuto un lungo percorso di rinascita personale e fisica.

“Credo sia arrivato il momento — ha detto Ivana — sento di doverne parlare e voi siete le persone giuste. Voglio dare voce a chi voce non ne ha. Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta di discriminazioni e repressione.”

Nel suo racconto, Ivana ha ripercorso le tappe più difficili e significative della sua vita:

“Fin da piccola sentivo un disagio interiore. Giocavo con le Barbie, mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi. I ragazzini aspettavano i 18 anni per la patente, io aspettavo i 18 per essere libera.”

Quel momento è arrivato una sera, a tavola con la madre:

“Mi ha detto: ‘Mi sa che dobbiamo parlare’. Io ho vuotato il sacco. Le ho detto che non mi sentivo accettata. Poi le ho detto: ‘Questa è l’ultima volta che mi vedi’. Lei si è messa davanti alla porta e mi ha chiesto se potevo cambiare idea. Le ho risposto: ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito’.”

Un momento che ha cambiato tutto:

"Lei ha cambiato espressione e mi ha detto: ‘Dammi il tuo dolore, ci penso io a te e ti starò vicino’. Mia madre è la donna più forte del mondo, ha sfidato tutti per starmi accanto.”

Ivana ha raccontato come, nonostante le difficoltà, la madre non l’abbia mai abbandonata.

“Tutta la famiglia si è messa contro, dicevano che non era una cosa normale. Ma mia madre ha tenuto duro. Senza di lei, io non sarei qui.”

Determinata a vivere la vita che sentiva sua, Ivana ha intrapreso il percorso medico che l’ha portata alla transizione.

“A 19 anni sono andata nella clinica di Trieste, la stessa dove si era operata una concorrente del Grande Fratello che mi aveva ispirata. All’inizio il giudice mi bocciò due volte la richiesta perché mi disse che sembravo ‘troppo maschile’. Ma non mi sono arresa. Poi finalmente è andata, anche se è stato lungo e complicato.”

Ivana ha spiegato che la sua decisione di parlare è nata dal desiderio di dare speranza:

“Ho voluto raccontarmi perché parlarne aiuta chi ci guarda, così come la storia di quella ragazza del GF ha aiutato me. Però non capisco perché ancora oggi la società ci veda come una minaccia.”

Il 25 maggio 2009, Ivana ha concluso il suo percorso di transizione: “Da quel giorno sono rinata. Volevo solo essere quello che sono: una donna.”

Oggi è sposata, metalmeccanica e felice, ma non dimentica le difficoltà affrontate:

“Appena operata ho avuto bisogno di riscoprirmi. Ho vissuto relazioni, ho incontrato uomini che si sono innamorati ma non pronti ad affrontare la società. Ora, finalmente, vivo la mia verità.”

Il racconto di Ivana Castorina ha commosso i suoi compagni e il pubblico, ricordando che il Grande Fratello può ancora essere un luogo di umanità, confronto e consapevolezza

