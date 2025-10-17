Grande Fratello, Ivana Castorina parla del marito: "Mi ha amata per la mia verità, nonostante tutto"

News VIP

L’emozionante racconto di Ivana Castorina al Grande Fratello: amore, accettazione e coraggio

Nella Casa del Grande Fratello le storie personali si intrecciano alle dinamiche televisive, dando vita a momenti di grande umanità. È quello che è successo con Ivana Castorina, che ha deciso di aprirsi completamente davanti alle telecamere e ai suoi compagni di avventura, raccontando un capitolo molto intimo della sua vita: il suo percorso di transizione e la relazione con il marito che l’ha accolta e amata per ciò che è.

Grande Fratello, Ivana si apre: "Il mio percorso e l’uomo che mi ha accettata senza paura"

Già nei giorni scorsi Ivana aveva confidato a Giulia Soponariu e Grazia Kendi di essere una donna trans, condividendo con loro il lungo e complesso viaggio che l’ha portata ad accettarsi pienamente.

Nelle ultime ore, come riportato da Biccy, la concorrente ha scelto di approfondire la parte più emozionante e delicata della sua storia: quella con il marito Toni, l’uomo che l’ha sostenuta e amata senza esitazioni.

“Eravamo in una località vicino a Catania. Ero con amiche e ho scorto dei ragazzi, erano in tre, ma coglie la mia attenzione questa testa pelata. Lui ha detto agli amici ‘sediamoci lì’. Io inizio a parlare con uno degli amici di mio marito, mentre lui era glaciale e non capivo cosa stesse pensando. Poco dopo ci siamo trovati su una panchina un po’ isolati dal gruppo a parlare fino alle quattro del mattino.”

Con voce tremante, Ivana ha poi ricordato la difficoltà di raccontare la propria storia a un uomo di cui si stava innamorando:

“Era molto difficile per me aprirmi davanti a un uomo, soprattutto uno che mi piaceva. Avevo paura di essere giudicata, la paura di essere rifiutata è sempre in agguato. Perché raccontare un percorso così tanto complesso, doloroso, mi creava terribilmente disagio. A un certo punto io blocco la frequentazione dicendogli che non sono pronta, lui mi dice: ‘D’accordo, ma sappi che io mi sono innamorato di te’.”

Quel momento, racconta la 36enne siciliana, è stato il punto di svolta:

“A quel punto io mi sciolgo e gli racconto del mio percorso, quindi tremando e tra le lacrime inizio a raccontargli, non lo guardavo. Così vedo e sento le sue mani sulle mie, me le blocca e mi dice: ‘Basta, sei una splendida donna con un bagaglio, avevo percepito dal tuo malessere che era qualcosa di forte’.”

Oggi, dopo quattro anni insieme e tre di matrimonio, Ivana vive un amore maturo e profondo. Tuttavia, ammette di temere le conseguenze della sua esposizione pubblica:

“Ora ho paura, penso a casa, a quello che può vivere mio marito, tutti ora hanno sentito le mie parole. Mio marito è grande e strutturato, ma ho un po’ paura che lui non voglia gestire questa situazione che è derivata da una mia esposizione così grande, dove mi sono liberata di un peso. Però è arrivato il momento di avere voce e di urlare. Se riuscirò ad aiutare anche solo una persona e a far ricredere un genitore, per me sarà una vittoria.”

Le sue parole hanno colpito profondamente il pubblico e gli altri concorrenti, che hanno espresso grande rispetto per la sua sincerità.

