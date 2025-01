News VIP

Grande Fratello, intervista a Nikita Pelizon: “Ho trovato Helena stremata, ecco perché è stata eliminata, non rientrerà"

A distanza di due anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, Nikita Pelizon ha fatto un emozionante ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntata del reality, l’ex gieffina ha varcato nuovamente la Porta Rossa, questa volta non per gareggiare, ma per fare una sorpresa speciale alla sua grande amica, Helena Prestes.

Grande Fratello, Nikita Pelizon: "Helena ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà. Staremo a vedere"

Le due hanno costruito un legame profondo e autentico, nato durante la loro partecipazione a Pechino Express e rafforzato nel tempo. Nikita non ha mai smesso di supportare Helena a distanza, esprimendo pubblicamente la sua stima per la grinta e la forza che la modella brasiliana ha sempre dimostrato.

Purtroppo, nonostante il sostegno ricevuto, Helena è stata eliminata nella scorsa puntata in uno scontro diretto contro Shaila Gatta, un verdetto che ha sollevato non poche polemiche sui social. L’eliminazione di Helena ha suscitato reazioni contrastanti e acceso il dibattito tra i fan del programma, che si sono divisi tra accuse di votazioni truccate e delusione per la sua uscita.

In un’esclusiva intervista rilasciata a SuperGuida TV, Nikita Pelizon ha condiviso le sue emozioni nel tornare nella Casa e ha parlato di Helena, che ha trovato estremamente provata nella Casa anche se, ad oggi, la modella brasiliana è consapevole di quanto sia stata amata dal pubblico del reality.

Sulla discussa e controversa eliminazione di Helena, la Pelizon ha dichiarato:

"E’ stato un colpo di scena anche per me. Da un lato temevo che Shaila potesse avere la meglio perché avevo sentito che altri fandom si erano messi d’accordo per eliminare Helena quando avevano saputo che i suoi fan volevano votare Shaila. Pensando al programma, avevo detto alla sorella di Helena di dire agli Heleners di votare Ilaria perché chiaramente il pubblico vuole continuare a vedere la coppia degli Shailenzo e voleva continuare a vedere anche Helena. In questo modo facendo votare Ilaria non si sarebbe fomentato l’odio nei confronti di Helena. Quando poi ho saputo apertamente che si votava Shaila lì è successo è un macello perché alcuni si sono accordati con i vecchi fandom di altre coppie. Hanno tirato in ballo i Perletti ma anche quelli delle altre edizioni che si sono coalizzati per votare Helena. Al contempo quando ho visto che la sorella di Helena aveva detto a tutti di votare Shaila non potevo contraddirla dicendo di votare Ilaria perché sinceramente i voti che erano stati dati a Shaila erano andati persi e quindi non aveva senso. In quel caso si poteva solo che sperare bene"

Nikita ha parlato poi della possibilità che la modella possa rientrare in gioco:

"Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce bene come è andato il televoto. Helena ha visto ora quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà. Staremo a vedere.

L'ex gieffina ha espresso il suo parere su alcuni concorrenti dell'edizione:

"Le persone che sono state vicine a Helena sono state Javier, Luca, Amanda e Zeudi. Luca è stato estremamente consapevole e chapeau, perché dopo quattro mesi di permanenza nella casa è difficile restare lucidi e lui lo ha fatto. Non ha avuto paura del gruppo e questo è raro dentro al gioco. Amanda è stata molto vicina a Helena e ho notato che da quando è uscita sta molto male così come sta molto male anche Zeudi e questa cosa mi ha sorpresa. Pensavo che Zeudi un po’ giocasse con Helena. Alcuni suoi atteggiamenti non mi erano piaciuti e mi riferisco a quando andava da Shaila a raccontarle i fatti di Helena e invece ho poi notato che fa parte di un suo atteggiamento, lei ama chiacchierare con le persone. Non mi è piaciuta una sua uscita però quando ha detto che voleva essere amica di Shaila. Javier è stato top perché ha capito come parlare ad Helena che è qualcosa di complicato. Helena raramente ascolta ma dipende se riesci a trovare le chiavi con cui farti ascoltare. Non mi è piaciuto però quando non ha preso posizione di fronte al gruppo, è come se tenesse i piedi in due scarpe. Spero che tiri fuori di nuovo il coraggio.

E ancora:

"Lorenzo? E’ come se chi porta la maschera non è in grado di riconoscere chi non la indossa. E quando una persona porta la maschera è perché non conosce se stesso oppure non è sicuro di se stesso. Mi dispiace ed è avvilente vedere che le persone non siano in grado di farsi conoscere per quello trascorrendo tutto il giorno a pensare a quali dinamiche creare e a chi andare contro. L’edizione di Tommaso Zorzi su bellissima perché si prendevano in giro tra di loro, perché facevano le gag. C’era maggiore confronto e condivisione ma ora invece c’è tanta cattiveria e personalmente questo non mi piace."

