Grande Fratello, in Rai si torna a parlare dei comportamenti di Lorenzo Spolverato: "Inaccettabili"

Come è avvenuto la scorsa settimana Gianni Ippoliti, a Uno Mattino In Famiglia, su Rai1 nella sua rubrica dedicata al piccolo schermo, è tornato a parlare di Lorenzo Spolverato e del Grande Fratello.

Grande Fratello, a Uno Mattina in Famiglia, su Rai1 si continua a parlare di Lorenzo Spolverato

Negli ultimi giorni, ci sono stati altri comportamenti molto discussi del modello milanese giudicati particolarmente irrispettosi. Nella fattispecie, si è parlato delle prese in giro di Lorenzo nei confronti di Stefania Orlando, che l'ha derisa in un momento in cui la showgirl stava pulendo e piatti ed è poi saltato nel suo letto con le scarpe davanti ad altri concorrenti che ridevano di questo comportamento. In puntata si è parlato di questi gesti di Lorenzo e nessuno lo ha rimproverato, considerando tali azioni goliardiche e simpatiche. Ma non tutti la pensano così per la verità, considerano quante volte il comportamento di Spolverato è stato oggetto di discussioni e polemiche. Gianni Ippoliti ne ha parlato anche la scorsa settimana chiedendosi cosa altro deve fare una persona per non essere allontanato dalla tv.

"Vediamo qui un programma: Grande Fratello. Un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Stefania Orlando e poi mentre Stefania Orlando stava lavando i piatti si è avvicinato alle spalle e ha minato questo gesto", ha commentato oggi il giornalista nel talk show di Rai1.

Beppe Convertini, conduttre di Uno Mattina in Famiglia è intervenuto dicendo: "Inaccettabile anche questo"

"Non è che non è accettabile è il modello comportamentale... Il Codacons che ha fatto? Ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, perché lui ha fatto una crociata contro il trash, e ha chiesto delle misure e quindi bisogna vedere se poi la responsabilità è di chi fa queste cose o degli autori. Vediamo come va a finire ", ha aggiunto Ippoliti.

Ieri, sui social, Alfonso Signorini, dopo essere stato "attapirato" da Striscia la Notizia, è tornato a parlare di Lorenzo, sollevando un nuovo polverone. Secondo il conduttore, infatti, Spolverato non avrebbe mai violato il regolamento e pertanto la sua squalifica non è avvenuta (anche se, in molti fanno notare, ci potevano essere altri provvedimenti, come quello di togliere la sua immunità da finalista e rimetterlo in gioco facendo decidere il pubblico).

Ecco le parole del conduttore che sembra abbiano persino peggiorato le cose:

"II Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all'interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. lo firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi. oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un'eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D'altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell'interesse del gioco e del pubblico".

