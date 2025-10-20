Grande Fratello, in casa scoppia la polemica per una confessione inaspettata: "Aveva 72 anni e mi regalava..."

News VIP

Nella casa del Grande Fratello, un concorrente fa una confessione scomoda che divide l'opinione dei concorrenti. Ecco i dettagli.

Nella casa del Grande Fratello è tempo di scomode confessioni. Bena, infatti, si apre con i suoi compagni di viaggio raccontando un fatto che suscita scalpore e reazioni contrastanti. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Bena fa una scomoda confessione

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, che va in onda questa sera, lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5, i concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura si godono l’esperienza e iniziano a raccontare qualcosa in più sul proprio vissuto. A fare una scomoda confessione questa volta è stato Bena, il giovane modello che ha discusso con Ivana Castorina a causa di un gioco cattivello che la redazione ha sottoposto ai concorrenti.

Bena è stato molto criticato per aver deciso di non spiccare all’interno del programma, mostrandosi piatto e poco incline a prendere posizione, ma lui ha spiegato di essere proprio così di carattere, un ragazzo che tende alla pace e guarda nel proprio orticello. Sicuramente non una grande premessa se vieni scelto come concorrente televisivo. Comunque, nelle ultime ore, Bena ha deciso di uscire dal guscio e ha fatto alcune confessioni scomode raccontando di aver intrapreso diversi rapporti con persone molto più grandi di lui, che in cambio gli facevano dei regali.

“Che regali? Una aveva 72 anni e vi dico cosa mi dava in cambio, mi regalava integratori alimentari, preparati per plumcake proteici e cose così”.

Ha esordito Bena come riporta Biccy, lasciando molto interdetti i concorrenti del Grande Fratello, che hanno poi esposto le loro riflessioni sull’argomento. Mentre Omer Elomari lo ha criticato, Francesco Rana ha cercato di capire cosa ha spinto il ragazzo a fare questo.

Grande Fratello, le parole di Bena creano dissenso

Quando Bena ha confessato di aver intrattenuto diversi rapporti con persone molto più grandi in cambio di regali, nella casa del Grande Fratello si sono alzati diverse questioni e opinioni contrastanti. Francesco Rana, infatti, ha ammesso di non trovare strano che Bena sia in cerca dell’amore, anche se secondo lui non dovrebbe cercalo in persone così grandi, mentre Omer Elomari ha trovato fuori luogo questo comportamento.

“Non mi piace come pensa lui. Anche se lo fai, perché lo racconti? Questa roba non mi piace, non c’entra nemmeno il fatto che è piccolo”.

Insomma, Omer ha condannato questi racconti che per lui non sono morali. Bena, tuttavia, non si è lasciato scalfire. Che il gieffino abbia finalmente deciso di uscire dal guscio? Per ora Bena è in tugurio insieme Giulia, vedremo questa sera cosa accadrà durante la puntata in onda su Canale 5.

