Grande Fratello, Ilaria Galassi: "Shaila e Lorenzo? Due egocentrici, ma si amano"

L'ex ragazza di Non è la Rai, Ilaria Galassi, che ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello durante la trentunesima puntata, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality show e delle coppie che si formate.

Dopo aver lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello, Ilaria Galassi è tornata a raccontare la sua esperienza, facendo un bilancio tra alti e bassi. Ospite della trasmissione Non succederà Più in onda su Radio Radio, l’ex volto di Non è la Rai ha parlato delle difficoltà vissute nel reality, del motivo che l’ha spinta ad abbandonare il gioco e della sua visione sulle coppie nate all’interno della Casa.

Grande Fratello, Ilaria Galassi: "Helena e Javier? "Da vedere sono molto belli, esteticamente belli. Il problema è che non so se è una coppia per stare al gioco "

Ilaria ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà nei giorni successivi alla sua uscita ma ad oggi ha ritrovato il suo equilibrio:

"Sto bene, è passato un bel po’ dal 3 febbraio. Io sono uscita per mia scelta e sto bene. I primi tempi è stato un po’ complicato e difficile: esci dalla Casa e sei subito sbattuta così nella vita reale, velocemente, tutto di corsa. Ho detto 'Aiuto, devo riprendermi: chi sono, dove sono?'. Però, tempo due settimane e sono rientrata nel mood di mamma."

L’ex gieffina ha poi spiegato il perché della sua scelta, sottolineando che la decisione è stata frutto di un’autoconsapevolezza maturata nel tempo:

"Ho deciso io di abbandonare sì perché sentivo il bisogno dei miei figli e del mio compagno. Avevo bisogno di tornare a casa senza telecamere e microfono. Poi nel frattempo mi ero fatta un esame di coscienza e ho detto: 'Se dovessi rimanere ancora di più, uscirebbe il peggio del peggio di Ilaria Galassi. Sono molto calma, riflessiva, paziente però poi le persone calme quando arrivano a un limite, arrivano a fare cose brutte. Quindi mi sono detta: 'Ilaria, hai 50 anni, hai fatto un bel percorso, hai dei figli ed è meglio che esci in buona'."

Se c’è stato un momento in cui Ilaria ha capito di dover lasciare il programma, quello è stato lo scontro con Helena Prestes:

"Dopo la discussione con Helena ho capito che ero arrivata, che da lì avrei iniziato a sbroccare sempre. Perché sono stata provocata, anche se poi lei non ha offeso la mia famiglia o mio figlio. Però, quando eravamo nella nomination palese, lei poteva votarmi, dire le peggiori cose su di me e ci sto, perché fa parte del gioco. Ma non puoi mettere di mezzo persone esterne che non hanno nemmeno la possibilità di risponderti. Io sono gelosa della mia vita privata, sono riservata. Da lì ho iniziato a capire che dovevo andare."

Tuttavia, Ilaria non ha scaricato la colpa sulla modella brasiliana, ma ha riflettuto sul suo modo di reagire:

"No, non è colpa di Helena, è stato il mio modo di comportarmi, la reazione che io ho avuto. La modalità di me stessa che non mi è piaciuta. [...] Sono io che mi sono fatta un esame di coscienza e non è andata bene."

Ilaria non si è tirata indietro neanche nel commentare le coppie nate nel reality, e su alcune non ha dubbi:

Helena Prestes e Javier Martinez

"Da vedere sono molto belli, esteticamente belli. Il problema è che non so se è una coppia per stare al gioco, per il Grande Fratello oppure se sarà anche una coppia fuori. Secondo me ho la sensazione che sia televisiva."

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

>"Si amano proprio: il loro amore è burrascoso, passionale, sono tutti e due egocentrici, prime donne, caciaroni però si amano. C’è passione. Quello è un amore vero, loro sono fantastici: litigano, fanno pace, si amano, si odiano."

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

"Si amano anche loro, mi piacciono. Mariavittoria inizialmente aveva dei dubbi per la differenza di età, ha avuto un momento brutto. Però poi alla fine, anche con il nostro aiuto, abbiamo cercato di farle capire di provarci, perché si vede che le piace, che le fa ses*o."

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice

"Lui mi piace tanto, lo trovo un uomo d’onore, di altri tempi. Lei invece è una donna del nord, pensavo che fosse più fredda e chiusa, invece Chiara l’ho vista proprio diversa. Si è aperta, dice quello che pensa. [...] Secondo me potrebbero andare, mi piacciono."

Infine, la Galassi ha rivelato chi vorrebbe che vincesse l'edizione:

"Chi vince secondo me? La domanda è difficile, ma spero tra Shaila e Zeudi. Speriamo ci azzecco, io lo spero tantissimo o l’una o l’altra."

