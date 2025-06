Grande Fratello, Ilaria Galassi,senza filtri: "Non è stato un reality leale, troppe preferenze e regole cambite"

News VIP

Ilaria Galassi, ex volto amatissimo di Non è la Rai e recente concorrente del Grande Fratello, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality di Canale 5. Ospite del programma “Non succederà più” condotto da Giada De Miceli su Radio Radio, la Galassi (che ha partecipato al reality con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo) non ha nascosto alcune critiche nei confronti della gestione del programma, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa con schiettezza.

Ilaria Galassi: “Non è stato un Grande Fratello leale”

Ilaria ha esordito esprimendo delusione per le dinamiche interne al gioco, che secondo lei avrebbero favorito alcuni concorrenti a discapito di altri:

“Sono cambiate troppe cose, anche le regole hanno cambiato: chi esce, chi entra, non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo però è stato così.”

Il punto dolente, per la Galassi, è stata l’eccessiva importanza attribuita alla popolarità social:

Un gioco, dunque, che a suo dire è sembrato spesso manipolato, con scelte discutibili:

“Poi io vengo criticata, minacce di morte perché io ho avuto una discussione perché sono state messe persone esterne. Ma di cosa stiamo parlando? ma dove siamo? Oppure ci sono state delle preferenze? Sì, per alcuni concorrenti. Non credo sia giusto.”*

Alla domanda su chi fossero i “favoriti”, Ilaria è rimasta vaga, preferendo non fare nomi:

“A chi mi riferisco? Non parlo, non mi piace fare nomi, è un mio pensiero.”

Nonostante tutto, Ilaria non rinnega la sua esperienza, sottolineando come il programma le abbia lasciato qualcosa di positivo:

“Io sono molto felice di aver partecipato, ho fatto un’esperienza personale, ho guadagnato dei soldi che sono un investimento per i miei figli che devono essere liberi di non subire la manipolazione che esiste purtroppo al giorno d’oggi.”

Ilaria Galassi: “Inviterei Alfonso Signorini al mio matrimonio? Sì, ma non credo verrebbe”

In vista delle sue prossime nozze, le è stato chiesto se Alfonso Signorini riceverà un invito. La risposta è stata diretta ma amara:

“Mi hanno chiesto: ‘Inviteresti anche Alfonso Signorini?’. E io ho risposto: ‘Io lo inviterei ma lui non verrà’. Secondo me non verrebbe perché io sono stata un po’ nell’ombra, non ho fatto tanto programma. Forse le persone vengono valutate per questo, non per altro.”

E ha aggiunto:

“Sì lui mi ha scelto perché eravamo in tre. Poi dopo ci siamo divise e noi siamo tre personalità diverse. Quindi secondo me non verrebbe mai, io ci provo ad invitarlo. Non l’ho più sentito perché lui credeva nei suoi preferiti.”

L’ex gieffina ha commentato anche le recenti tensioni tra Helena Prestes e Javier Martinez, finiti sotto i riflettori per un presunto tradimento e l’arrivo di Carlo Motta nella loro relazione:

“Io sinceramente, pur avendo fatto parte del Grande Fratello, sono una donna che vive la quotidianità in modo diverso. Nel senso, io sono una madre, mi sveglio presto la mattina, porto i figli a scuola, quindi io non guardo i social, non so cosa sta succedendo.”

Pur non conoscendo bene Helena, la Galassi ha parlato con affetto di Javier:

“Io ti dico che Javier è una persona per bene, molto carino. Essendo un uomo intelligente capirà, a me piace lui. Con lui ho avuto un percorso molto bello e intenso, abbiamo parlato tantissimo e ci siamo aperti tanto. Siamo molto simili caratterialmente, molto riservati e gelosi del nostro intimo.”

Su Helena, ha chiarito:

“Non è che non l’ho in simpatia, dopo quella cosa noi ci siamo riappacificate, siamo donne intelligenti e le ho chiesto scusa dopo l’accaduto però non potremmo essere amiche perché se è leonessa lei, lo sono anche io.”

Tuttavia, ha riconosciuto un gesto gentile da parte sua definendo la modella brasiliana una donna generosa:

“Lei però con me si è mostrata molto generosa, mi ha regalato tanti vestiti quindi non è una donna materialista, però non potremmo essere amiche perché siamo molto simili su tanti aspetti quindi meglio evitare.”

