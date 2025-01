Grande Fratello, Ilaria Galassi a rischio squalifica, lei ammette: "Qualche provvedimento dovranno pur prenderlo"

News VIP

Ilaria ha chiarito di non avere intenzione di lasciare la Casa prima della diretta del lunedì, confidando che sarà il Grande Fratello a decidere il suo destino.

Nella notte di lunedì, la Casa del Grande Fratello è stata teatro di un turbinio di tensioni, culminate in episodi che hanno lasciato il pubblico senza parole. Protagonista assoluta della serata è stata Helena Prestes, coinvolta in una serie di accesi confronti con altri coinquilini, tra cui una lite particolarmente feroce con Shaila Gatta, durante la quale sono volate parole pesanti.

La confessione di Ilaria Galassi

La serata ha visto anche diversi concorrenti schierarsi contro Lorenzo Spolverato, colpevole di aver difeso le Monsé, e ha raggiunto il culmine quando in piena notte è emerso il sospetto che qualcuno fosse arrivato a uno scontro fisico.

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5 del mattino, alcuni gieffini erano riuniti in cucina quando dalla camera si sono udite le urla di Ilaria Galassi e Helena Prestes. La situazione è degenerata al punto che Chiara Cainelli, spaventata, ha esclamato:

"Le sta mettendo le mani addosso, oddio!"

La reazione della regia è stata immediata: l’audio è stato prontamente silenziato e le telecamere hanno distolto l’attenzione, inquadrando il giardino vuoto. Questo repentino cambio di inquadratura ha alimentato le ipotesi tra i telespettatori, che sui social si sono interrogati su cosa fosse realmente accaduto. Tuttavia, il silenzio della produzione ha lasciato spazio solo a ipotesi e teorie.

Grazie alle dichiarazioni della stessa Ilaria Galassi, si è fatto un po’ di luce sull’accaduto. Durante una conversazione con Jessica Morlacchi, Ilaria ha ammesso di sperare in un provvedimento disciplinare nei suoi confronti per il comportamento tenuto quella notte. Le sue parole hanno lasciato intendere un profondo rimorso e una consapevolezza delle possibili conseguenze:

"Io te lo dico, mi auguro che prendano qualche provvedimento per il comportamento che ho avuto l’altra notte. Sì, che lo prendano con me, quanto lo spero."

Nonostante la gravità della situazione, Ilaria ha anche chiarito di non avere intenzione di lasciare la Casa prima della diretta del lunedì, confidando che sarà il Grande Fratello a decidere il suo destino:

"Se me ne vado via io prima di lunedì? No, io aspetto lunedì, tanto uscirà tutto. E a quel punto qualche provvedimento dovranno pur prenderlo."

La notizia ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dividendo gli spettatori tra chi condanna duramente il comportamento di Ilaria e chi, invece, punta il dito contro Helena Prestes, ritenendola provocatrice in più occasioni. Nel frattempo, il mistero su ciò che sia realmente accaduto continua a far discutere, con molti che chiedono agli autori maggiore trasparenza. Secondo quanto è stato riferito nelle ultime ore, la Galassi rischierà molto probabilmene un provvedimento ma non la squalifica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .