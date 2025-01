Grande Fratello, il reality show crolla al 14% di share: è crisi nera senza Helena Prestes

News VIP

Ascolti sempre più in calo per il Grande Fratello, che ieri ha registrato gli ascolti più bassi dell'attuale edizione. L'eliminazione di Helena Prestes, l'addio di Jessica Morlacchi anche se non è previsto sono stati i veri autogol del reality.

Il Grande Fratello, sta affrontando una fase di evidente difficoltà, tanto che i dati di ascolto riflettono un interesse sempre più calante da parte del pubblico.

Durante la 23ª puntata, andata in onda ieri sera, abbiamo assistito al ritorno di Helena Prestes per un confronto con Lorenzo Spolverato, ma l'evento, pensato per ravvivare l'attenzione, non ha prodotto i risultati sperati. La puntata ha registrato uno share del 14,8% e un ascolto medio di appena 1 milione e 944mila spettatori, segnando uno dei dati peggiori della stagione, inferiore solo al doppio appuntamento del 23 e 26 novembre 2024.

Grande Fratello: Crisi di ascolti e prospettive

La serata si è concentrata su diversi confronti tra i protagonisti, ma più che dialoghi autentici, il pubblico ha percepito una serie di messe in scena. L'incontro tra Helena e Lorenzo, ad esempio, non ha convinto, apparendo artificioso e privo di autenticità. Lorenzo Spolverato, ancora una volta, ha mostrato una "inconsapevolezza" che sa di copione, mentre il "guru della moda" ha tentato di aggiungere enfasi a una narrazione che non ha colpito nel segno.

Ancora più evidente è stata la teatralità dello scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Prima di iniziare il loro acceso dibattito, le due si sono scambiate un occhiolino che non è sfuggito agli utenti del web, suggerendo un accordo premeditato per creare un momento di tensione che si è poi risolto in un nulla di fatto. Questo gesto, interpretato come un segnale di intesa, ha ulteriormente sminuito la credibilità delle dinamiche interne alla Casa.

Al termine della puntata, ben nove concorrenti sono finiti in nomination: Bernardo, Maxime, Emanuele, Alfonso, Eva, Javier, Pamela, Stefania e Zeudi. Il televoto, in modalità negativa, chiede al pubblico di scegliere chi eliminare, ma la percezione generale è che l'interesse verso queste dinamiche sia ormai ai minimi storici. Le vicende dei concorrenti sembrano prive di coerenza, incapaci di catturare il coinvolgimento emotivo che un tempo caratterizzava il programma.

Il calo di ascolti non è certo una sorpresa. Il Grande Fratello sembra arrancare, vittima di una formula che non riesce a rinnovarsi e di storie che appaiono forzate e poco spontanee.

La 23ª puntata ha messo in evidenza tutti i limiti di questa edizione: personaggi poco autentici, dinamiche costruite e una teatralità fine a se stessa. Nonostante gli sforzi di Alfonso Signorini e del team degli autori la mancanza di un filo conduttore e la sensazione di falsità stanno allontanando sempre più spettatori. La perdita di Helena Prestes (e l'addio di Jessica Marlocchi, di certo non previsto) è stato il vero autogol dell'edizione. La modella brasiliana teneva le redini di diverse dinamiche (dal rapporto con Javier, a quello con la coppia "Shailenzo", passando per Zeudi e finendo con l'astio contro la Morlacchi) e aver perso le sue briglie manda e manderà l'edizione verso un lento soporifico declino.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .