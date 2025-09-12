TGCom24
Grande Fratello, il passato incontra il presente: arrivano gli ex in studio

Simona Ventura gioca la carta nostalgia: ex gieffini in studio al commento: l'indiscrezione di Davide Maggio sulla nuova edizione del Grande Fratello.

Un ritorno alle origini che si tinge di sorprese: la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura promette di mescolare presente e passato. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, dal 29 settembre i protagonisti non saranno solo i nuovi inquilini pronti a varcare la porta rossa, ma anche alcuni ex concorrenti storici del reality, chiamati a commentare in diretta le avventure dei loro eredi.

Grande Fratello 19, il ritorno degli ex inquilini

Una mossa destinata a cambiare il volto del programma, che punta a creare un ponte tra le vecchie edizioni e la nuova stagione, con l’obiettivo di dare più ritmo e stimoli al dibattito in studio. Non si tratta di un ritorno alla gara. Gli ex concorrenti non entreranno di nuovo nella Casa di Cinecittà, ma faranno parte di un panel speciale di opinionisti. Seduti in studio accanto al pubblico e agli ospiti fissi, avranno il compito di giudicare, commentare e a volte provocare i nuovi gieffini.

Il progetto, per ora, prevede la presenza di tre ex concorrenti fissi per tutta la durata dell’edizione numero 19. Si parla soprattutto di volti femminili che hanno lasciato un segno nelle edizioni passate. Ma tra i corridoi di Mediaset circola anche un’idea alternativa: mantenere un opinionista stabile e affiancargli di volta in volta due ex diversi, così da stimolare la curiosità del pubblico e svelare che fine abbiano fatto tanti protagonisti delle edizioni precedenti.

La scelta di Simona Ventura e del team di produzione sembra quindi andare nella direzione di un reality show più narrativo, che non si limita a raccontare ciò che accade tra le mura di Cinecittà, ma intreccia esperienze e percorsi di vita già noti al grande pubblico.

Per quanto riguarda i nuovi concorrenti, si parla di un cast che dovrebbe oscillare tra i 15 e i 20 inquilini, in linea con le ultime edizioni. I nomi restano ancora top secret, ma le indiscrezioni parlano di un mix tra volti comuni, personalità particolari e qualche figura già nota. L’obiettivo è sorprendere e offrire al pubblico storie capaci di intrecciarsi e generare dinamiche forti. Il 29 settembre si avvicina e la curiosità cresce, il Grande Fratello si prepara a un debutto carico di attese.

