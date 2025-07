Grande Fratello, il messaggio velenoso di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta scatena i fan

News VIP

La frecciatina di Lorenzo Spolverato nei confronti della sua ex fidanzata Shaila Gatta. I due ex concorrenti del Grande Fratello riaccendo gli "Shailenzo".

Nonostante il tempo passato e le loro vite ormai separate, il legame — o forse il non detto — tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua ad accendere il gossip. I due, conosciutisi e avvicinatisi nella casa del Grande Fratello, hanno vissuto una storia intensa ma burrascosa, finita tra parole taglienti e accuse reciproche.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e la stoccata a Shaila Gatta

E anche oggi, a distanza di mesi dalla rottura, la tensione non sembra essersi sciolta. Anzi, pare essersi trasformata in frecciatine social.

Proprio Lorenzo è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore per un video TikTok diventato immediatamente virale. Il motivo? Una didascalia al veleno che molti hanno letto come un chiaro riferimento alla sua ex:

“Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie partner in base ai follower… A ognuno il suo specchio.”

Una frase apparentemente generica, ma che secondo la maggior parte dei fan e dei follower è indirizzata senza dubbio a Shaila Gatta, che durante la loro separazione aveva utilizzato proprio i termini narcisista ed egoriferito per descriverlo pubblicamente. L’accusa implicita di Lorenzo, invece, punta il dito sulla presunta superficialità nei criteri di scelta amorosa, sottolineando che la ballerina sembrerebbe preferire uomini popolari e appartenenti al mondo dello spettacolo.

In effetti, nelle ultime settimane Shaila Gatta è stata avvistata a Ibiza, in compagnia di amici e – secondo insistenti voci – in una frequentazione con l’attore e modello Simone Susinna, noto per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e per aver lavorato anche su set internazionali.

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato non è rimasto a guardare: il suo nome è stato accostato all’influencer Giada Folcia, con cui è stato paparazzato in più occasioni. Tuttavia, la sua recente uscita social sembra smentire una chiusura emotiva definitiva nei confronti della sua ex, dando piuttosto l’idea che la ferita non sia del tutto rimarginata.

Il futuro di Shaila: tra Amici e Ballando con le Stelle?

Nonostante la porta chiusa da “Tale e Quale e Show”, che ieri ha ufficializzato il cast della nuova edizione, il futuro televisivo di Shaila Gatta sembra tutt’altro che in pausa. L’ex velina, seguitissima sui social, ha fatto intendere di essere al lavoro su nuovi progetti, anche se – per ora – mantiene il riserbo. Le ipotesi più probabili? Un ritorno nel team dei professionisti di Amici, il talent che l’ha lanciata anni fa, oppure una partecipazione come maestra a Ballando con le Stelle, dove potrebbe affiancare un VIP in pista.

