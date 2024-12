Grande Fratello, il fidanzato di Luca Calvani si scaglia contro Jessica Morlacchi, l'inevitabile affondo

News VIP

Alessandro Franchini, ovvero il compagno di Luca Calvani, dice la sua su Jessica Morlacchi che oramai da diverso tempo ha confessato di nutrie un sentimento per l'attore toscano.

Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani da otto anni, ha deciso di esporsi e manifestare il suo dissenso nei confronti di Jessica Morlacchi

Grande Fratello, il compagno di Luca Calvani, Alessandro, si schiera contro Jessica Morlacchi

All’interno del reality del Grande Fratello, Luca ha sviluppato un rapporto di amicizia molto stretto con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, che però sembra aver travalicato i confini dell’amicizia, almeno dal punto di vista della ragazza. Jessica, infatti, si è dichiarata apertamente attratta da lui e, durante l’ultima puntata, ha confessato di aver provato emozioni forti quando Luca, lontano dagli occhi delle telecamere, le ha dato un fugace bacio a stampo. Questo gesto, seppur di natura apparentemente innocua, ha alimentato la fantasia e le speranze di Jessica, che si è lasciata andare a parole cariche di ammirazione nei confronti di Calvani.

Tuttavia, fuori dalla Casa, questo legame sembra aver suscitato una reazione da parte di Alessandro. Il compagno di Luca non ha nascosto un certo fastidio per il comportamento di Jessica e ha deciso di esprimere il suo punto di vista attraverso i social. Su Instagram, Alessandro ha condiviso una storia in cui manifestava il suo sostegno a Helena Prestes, concorrente con cui Jessica ha avuto accesi contrasti all’interno del programma. Inoltre, Franchini ha messo un "like" a un commento critico nei confronti di Jessica, lasciando intendere chiaramente la sua posizione.

Il commento in questione recitava:

“Sta Jessica non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti ed è veramente brutto perché non si parla di solidarietà ma di rispetto, e tu lo meriti. Luca si sta facendo mangiare la testa dalle persone sbagliate perché il GF manovra le cose, ma noi fan vediamo come stanno realmente."

Questa presa di posizione da parte di Alessandro sembra riflettere un certo disagio verso le dinamiche che si stanno sviluppando nel reality, soprattutto quelle che coinvolgono direttamente il suo compagno.

La vicenda ha inevitabilmente scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori. Alcuni sostengono che Jessica stia semplicemente agendo seguendo il suo cuore, senza malizia, mentre altri difendono Alessandro, sottolineando l’importanza di rispettare i legami sentimentali consolidati. Luca, dal canto suo, non ha ancora preso una posizione chiara, mantenendo un atteggiamento neutrale nei confronti della situazione e preferendo probabilmente non alimentare ulteriormente le tensioni dentro e fuori la Casa.

Quello tra Jessica e Luca è un rapporto davvero speciale e le parole non bastano per spiegarlo ❤️ #GRandeFratello pic.twitter.com/EidIsmJNlo — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .