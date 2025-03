Grande Fratello, il Codacons interviene sul televoto dopo le segnalazioni del pubblico

News VIP

Il post pubblicato dall'associazione dei consumatori, si è esposto sugli ultimi televoti del Grande Fratello.

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello, ci sono stati diversi colpi di scena per quanto riguarda i televoti. Sembra ormai ovvio che i risultati non rispicchino il pubblico generalista e si è parlato anche insistentemente dei fandom che si coalizzano per penalizzare un concorrente piuttosto che un altro.

E' il caso delle ultime votazioni, ovvero quando si è trattato di votare i primi finalisti dell'edizione, come nel caso di Helena Prestes, grande favorita, battuta da Jessica Morlacchi. In questo caso specifico, sembra che la modella brasiliana sarebbe stata penalizzata dai sostenitori di Shaila, Lorenzo e Zeudi. In questo non ci sarebbe ovviamente alcuna scorrettezza se non si parlassi di voti e voti generati dai BOT. Inoltre, come se non bastasse, nel momento in cui si è deciso tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, c'è stato un clamoroso errore da parte della regia che ha premiato sul led l'argentino che ha persino festeggiato prima di doversi ricredere quando Signorini ha affermato ci fosse stato un errore e ha poi annunciato come finalista Spolverato. Un fatto senza precedenti, un errore grossolano e grave per un emittente come Canale 5.

"Scusate, ma voglio spiegare cosa è accaduto - ha dichiarato il conduttore - Per essere corretti fino alla fine, perché poi su questo ci sono mille speculazioni. Io sono una persona trasparente. Io nella busta avevo i nomi dei primi due esclusi. Io non sapevo il nome del finalista. Gli accordi erano che avrebbe illuminato la regia il tutto. Quando ho visto che sul led c’era Javier ho detto ‘il finalista è Javier’. Poi gli autori e la Buonamici mi facevano i gesti dicendo di no. Ma io non so perché qualcuno abbia inquadrato Javier. Questo errore non so di chi sia, ma non è mio! Questo lasciatemelo dire. Di solito non lo dico mai, ma io qui non c’entro nulla, ognuno ora si assuma le sue responsabilità“.

Alla luce quindi di queste perplessità, il Codacon, l'associazione dei consumatori, ha ricevuto molte proteste da parte dei telespettatori e si è esposto direttamente sulla questione. Questo il post pubblicato dall'associazione:

"Molti fan del Grande Fratello hanno reagito negativamente in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni prese all’interno della casa, sollevando dubbi sul sistema del televoto. Numerosi telespettatori del “Grande Fratello” stanno inviando in queste ore segnalazioni circa i risultati del televoto che ha visto quali primi finalisti del programma Mediaset Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Molti fan del programma hanno reagito negativamente in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni prese all’interno della casa, sollevando dubbi sul sistema del televoto e la sua correttezza. Tramite “Reality Shock”, la piattaforma lanciata dal Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt), dedicata appositamente ai telespettatori indignati e stanchi di osservare passivamente le irregolarità che accadono all’interno della casa, è possibile segnalare problemi e scorrettezze connesse alla presente edizione del Grande Fratello“.

