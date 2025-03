Grande Fratello, il caso Lorenzo Spolverato finisce in Rai, la situazione si complica

News VIP

Gianni Ippoliti, a Uno Mattina in Famiglia, nella sua rubrica ironica in cui parla di gossip e TV, ha parlato dei discussi comportamenti di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello.

Il caso di Lorenzo Spolverato è finito in Rai. Dei comportamenti del modello milanese al Grande Fratello, è stato oggetto di critica e di osservazione da parte di Gianni Ippoliti a Uno Mattina in Famiglia.

Grande Fratello, Gianni Ippoliti su Lorenzo Spolverato: "Ma uno cos’altro deve fare, dopo aver bestemmiato, aver bullizzato e dopo aver aggredito, per rimanere ancora in televisione?"

Nella sua rubrica dedicata al piccolo schermo, Ippoliti si è domandato come possa Spolverato continuare a stare in televisione dopo tutti i comportamenti aggressivi che ha avuto nella Casa.

“Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie e di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello e questo concorrente rimane ancora in trasmissione. La domanda è: ma uno cos’altro deve fare, dopo aver bestemmiato, aver bullizzato e dopo aver aggredito, per rimanere ancora in televisione?”

Spolverato e @GrandeFratello sputtanati pure su Rai1✈️

"La domanda è cos'altro deve fare dopo aver bestemmiato, aver bullizzato per rimanere ancora in televisione?" #GrandeFratello pic.twitter.com/Dc6k8F1jI6 — Violett926 (@violett926) March 9, 2025

Il giovane milanese è al centro di roventi polemiche ormai da mesi. Tra il web e tante testate giornalistiche, gli atteggiamenti di Spolverato sono stati più volte sottolineati negativamente ma il Grande Fratello non ha mai preso provvedimenti, anzi, il gieffino è il primo finalista dell'edizione. Qualche settimana fa, dopo una lite con Shaila Gatta, Lorenzo ha preso a calci e lanciato oggetti e, in quel caso, è stato rimproverato da Alfonso Signorini che ha fatto presente che fosse stato per lui, sarebbe stato squalificato ma gli autori e la produzione non hanno deciso per questo provvedimento. Il modello, compagno di Shaila, è stato definito "l'intoccabile" del reality in quanto in casi analoghi, il Gf ha agito molto diversamente (con nomination d'ufficio, televoto flash e squalifiche). Di recente si era parlato di un malcontento da parte degli autori ma non c'è stato, di fatto, alcun intervento nei suoi confronti. Nel corso dell'ultimo appuntamento ci sono stati diversi momenti dedicati a Lorenzo tra cui un momento scherzoso in cui Signorini lo ha fatto recitare dopo che (pare) Lory Del Santo lo abbia apprezzato e notato.

Dopo l'ultima diretta, Spolverato ha avuto un diverbio con Javier, al quale, ha rivolto sottovoce l'ennesima frase che ha suscitato una particolare indignazione. In sala beauty, Lorenzo ha visto passare l'argentino al quale ha detto: "Marcisci, cogl***"

Il video incriminato è stato diffuso sul web e lo ha commento anche l'ex gieffino Federico Chimirri che ora è fuori dalla casa. Lo chef ha commentato l'ennesima cattiveria di Spolverato:

"Poverino, lui mi fa tanta tenerezza, purtroppo non esiste ancora la cura alla cattiveria, spero solo che un giorno se ne renda conto e diventi una persona migliore“.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .