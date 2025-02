Grande Fratello, Iago Garcia parla dei fandom tossici che penalizzano il reality

News VIP

I tweet di Iago Garcia, eliminato durante la 34esima puntata del Grande Fratello, riaccendono il dibattitto intorno agli agguerritissimi fandom di coppia che determinano i televoti del reality.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, andato in onda lunedì 24 febbraio, oltre l'eliminazione di Iago Garcia, è stata eletta la prima finalista donna dell'edizione. Jessica Morlacchi è stata la concorrente più votata che ha vinto, a sorpresa, su Helena Prestes.

Grande Fratello, Iago Garcia perla del fanatismo esagerato, ship e fandom : idolatria, fanatismo e ignoranza"

Come è stato già osservato, Helena ha perso in seguito alla coalizioni di più fandom, ovvero i sostenitori della coppia Shaila e Lorenzo, gli Shailenzo e le Zelena, i fan che sostenevano il rapporto tra la modella brasiliana e Zeudi, oramai tutti uniti verso un'unica direzione, quella verso l'ex Miss Italia. Helena ha preso ormai ampiamente le distanza dalla Di Palma e non vuole nemmeno essere più associata alla "ship" con Zeudi e coloro che la sostentavano la stanno quindi penalizzando al televoto.

A tal proposito, Iago Garcia, ha postato una serie di tweet molto eloquenti in merito. L'attore, su X, ha scritto tre parole, spiegandone il significato : “idolatria”, “fanatismo” e "ignoranza"”. E, nemmeno a dirlo, alcuni utenti si sono nuovamente scagliati contro di lui.

"Bloccare è anche mia libertà… i fanatici non siete del mio interesse. Cia", ha scritto Garcia a chi lo accusava di bloccare chi lo stava criticando.

idolatrìa s. f. [dal lat. tardo idololatrīa e per aplologia idolatrīa, gr. eccles. εἰδωλολατρεία, comp. di εἴδωλον «idolo» e -λατρεία «-latria»]. – 1. Adorazione di un idolo o di idoli: popolazioni che vivono nell’i.; cadere nell’i.; combattere l’idolatria. Nella Bibbia,… — Iago Garcia (@iagogarcia_real) February 26, 2025

Di recente, anche Alfonso Signorini, ha parlato dell'aggressività che si scatena sui social, un fenomeno che riguarda principalmente i reality show come quello del Grande Fratello:

"Questo programma scatena un'ondata di tossicità mostruosa, addirittura fioccano minacce di morte. Ma ragazzi stiamo scherzando? Datevi tutti una regolata"

Quanto poi ai fandom, è innegabile che stia penalizzando ormai da anni il programma. Il fenomeno riguarda principalmente le coppie che si formano nel reality e persino quello che non si formano (vedi Helena e Zeudi) ma che determino un fanatismo esagerato e preoccupante.

A Pomeriggio 5, A Pomeriggio 5 da Myrta Merlino, Davide Maggio ha suggerito una soluzione a quello che ha definito "un problema evidente" :