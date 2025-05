Grande Fratello, i fan possono incontrare Zeudi Di Palma: da 50 a 120 euro il costo

News VIP

Le polemiche attorno a Zeudi Di Palma, finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello ed ex Miss Italia, sembrano non conoscere tregua.

Zeudi Di Palma, la giovane campana, ex Miss Italia e finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, è finita nuovamente al centro delle polemiche. Dopo la raccolta fondi organizzata dalle fan (arrivata ad oltre 50 mila euro), i regali e i tatuaggi al costo di 300 euro l'uno, l'ex gieffina ha organizzato un raduno a Roma, previsto per il 21 Giugno prossimo al teatro Olimpico. I costi variano da 50 a 120 euro.

“Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile!” – si legge nella locandina – “Al nostro prossimo FanMeet l’energia dei nostri spettacoli si fonde con la bellezza e il carisma di un’artista davvero speciale: una vera Miss Italia“.Sarà un’occasione unica per godere di uno spettacolo ricco di sorprese, musica e momenti che vi lasceranno senza fiato In più, avrai la possibilità di interagire con la nostra incredibile Zeudi, conoscendo in prima persona il suo talento e il suo fascino. Non perdetevi questa opportunità che promette di essere una celebrazione dell’eleganza, dell’arte e della passione. Segnatelo sul calendario e unitevi a noi per un’esperienza che supererà tutte le vostre aspettative! Siete pronti a incontrare la nostra Zeudi? Vi aspettiamo!“.

L’evento, pensato come un connubio tra arte, stile e interazione con i fan, ha sollevato un nuovo polverone a causa del costo dei biglietti: per incontrarla di persona è previsto un prezzo di 120 euro, mentre per assistere alla sua performance si va da un minimo di 50 a un massimo di 70 euro, a seconda della posizione scelta in sala.

Qualsiasi iniziativa intraprenda Zeudi, scatena un'ondata di reazioni contrastanti: l’interesse nei suoi confronti resta altissimo, alimentando un costante chiacchiericcio mediatico. Questo vortice di attenzione, se da un lato contribuisce a dare visibilità ai suoi progetti e alle sue attività, dall’altro si traduce spesso in critiche pungenti e dibattiti accesi. Nonostante l’innegabile impennata di notorietà che l’ha portata a conquistare migliaia di nuovi follower e ammiratori, Zeudi continua a essere bersaglio di giudizi spesso spietati anche se il suo agguerrito fandom (italiano e internazionale) la difende instancabilmente e assiduamente, considerando che, l'ex gieffina sta calvando quella normale onda di popolarità dopo il reality show che l'ha vista tra le protagoniste e che, in ogni caso, è destinata con il tempo a scemare.

qualcuno spieghi a zelda o a chi la segue che a tirare troppo prima o poi la corda si spezza, la gallina finirà di fare le uova d’oro ecc pic.twitter.com/f9ShYRLMda — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) May 22, 2025

